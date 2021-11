Strojírenský veletrh ukazuje i novoty z kraje, letadlo či chytrou schránku

Díky mazacím systémům z Brna se nezadrhnou obráběcí pásy ani tramvaje Aby kola u tramvaje nebo vlaku nepříjemně nepískala a nezadrhla se, je nezbytné díly pravidelně promazávat. Speciální mazací systémy, mimo jiné i pro brněnský dopravní podnik, dodává místní firma Tribotec, také ta se aktuálně účastní strojírenského veletrhu. Její technologie jsou často k vidění i na strojích u jiných společností, které se v Brně na výstavišti snaží domluvit nové obchody. Bez pravidelného promazávání určitých spojů se totiž žádná „mašina“ neobejde. A nemusí jít jen o dopravní prostředky, ale i různé roboty či ramena, která přesunují výrobky z jednoho pásu na druhý. „Mazivo se dávkuje přesně v daném čase do jednotlivých mazavých míst, tedy tam, kam je to potřeba, ať už je to u kolejových vozidel, nebo ve strojírenském sektoru,“ popisuje obchodní zástupce společnosti Petr Moravec. Mazací systém Tribotecu využívají kromě brněnské MHD i v Ostravě, Praze či Bratislavě. Zákazníkem je také plzeňský výrobce vlaků Škoda Transportation nebo České dráhy. „Dodáváme mazací systémy i pro firmy, jako jsou například Třinecké železárny nebo do Vítkovic,“ doplňuje Moravec. Právě český a také slovenský trh je pro Tribotec stěžejní, protože pro firmu představuje většinu tržeb. A jeho výrobky najdou využití i třeba v potravinářství, například k mazání dílů pásů, po kterých jedou výrobky. Právě na popud jednoho z producentů v tomto sektoru přišla brněnská společnost s novinkou, kterou se v těchto dnech na veletrhu také prezentuje. Vyvinula systém, v němž se už lidé nedostanou do kontaktu s konkrétním mazivem. „Často se totiž při jeho doplňování zcela nedodržuje čistota prostředí. Když se však dovnitř dostanou věci, které tam nepatří, ucpou se jemné pístky a systém už nefunguje, jak by měl,“ vysvětluje Moravec. V novém produktu už nikdo nemusí otevírat nádržku s olejem, ale jen měnit jednu již naplněnou tubu za druhou, jakmile se vyprázdní. Životnost i účinnost mazacích systémů se tím navíc zvýší.