Smilný páter chtěl zařídit potrat, místo toho milenku otrávil. Trestu unikl

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Zanedlouho tomu bude 121 let, co v Brně 2. května 1903 pohřbívali slečnu Hanákovou z malého domku v Pisárkách neboli tehdejším Schreibwaldu. Těsně před jejím definitivním uložením do hrobu však dorazil policejní komisař se zřízenci pohřebního ústavu.