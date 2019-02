Stavební veletrh v Brně předběhne sezonu, poradí se zdravým bydlením

Praktické informace

Kde a kdy: Brněnské výstaviště, 27. února až 2.března

Co: Stavební veletrh Brno, Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno, Mobitex – veletrh nábytku a interiérového designu

Pavilony: P, F a Z

Otevřeno: denně od 9 do 18 hodin, v sobotu do 17 hodin

Vstupenky: v online předprodeji již za 100 korun, od 15. hodiny vstup zdarma

Témata

Středa: hospodaření s vodou

Čtvrtek: požární ochrana

Pátek: bezbariérové bydlení

Sobota: zdravé bydlení