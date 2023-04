Stavbu skateparků provázejí spory, lidé je kvůli hluku chtějí dál od domů

V sousedství se nachází mateřská škola a jen trochu dál rodinné i bytové domy. Nově by v Šumické ulici v Pohořelicích na Brněnsku měli také řádit mládenci na „prknech“.

Radnice sem totiž chce umístit skatepark. Místo však vybrala narychlo a bez konzultace s místní komunitou. Na opačné straně města navíc už asi deset let funguje pumptrackové hřiště, kam by se „skejťáci“ také vešli. Ve městě se proto rozhořel spor.

Kritici návrhu radnice argumentují hlavně obtěžujícím hlukem v obytné zóně a tříštěním aktivit na dvě různá místa v situaci, když už jeden funkční areál existuje.

„Tím je náš dirtpark, jenž se nachází na vojenském hřišti. Svým umístěním se jedná o plochu, která přímo vybízí k přidání dalších překážek či skateparku. Bylo by vhodné rozšiřovat tento areál nebo jeho okolí, aby bylo vše na jednom místě. Ušetřily by se náklady na novou stavbu, místo by bylo atraktivnější a rozšířila by se komunita skejťáků i koloběžkářů,“ navrhuje vedoucí takzvaného dirtparku Zdeněk Weiter, který je zároveň členem sportovní komise rady města.

Tento areál tvoří pumptrack neboli zvlněná dráha se skoky pro jízdu na kole. Ve volném čase se o ni starají místní nadšenci. Svézt se zde mohou běžní cyklisté, konají se tu však také závody včetně republikového mistrovství. V dirtparku navíc mají vizi dalšího rozvoje, jež zahrnuje právě přidání plochy pro skateboardisty. „Areál může sloužit i pro lidi na skejtech a koloběžkách. Jde o stejnou komunitu, dává proto smysl, abychom byli na jednom místě,“ podotýká Weiter.

Místo se po získání dotace může změnit

Volba na plochu v Šumické ulici uvnitř zástavby padla podle vedení města kvůli podmínkám dotačního programu. „Požaduje umístění skateparku u cyklostezky, která nemusí být postavená, ale musí mít stavební povolení. Dotační titul spadl z nebe bez jakýchkoli předběžných informací, proto se rychle vybralo řešení, abychom mohli zažádat,“ odůvodňuje místostarosta Pohořelic Patrik Pařil (ANO) s tím, že nemusí jít o konečnou variantu.

Podle výsledku žádosti uvažují na radnici, že budou s ministerstvem pro místní rozvoj jednat o přesunutí parku jinam. „Získat dotaci je jedna věc, další je následné jednání o změně účelu či místa. Chtěli jsme využít možnosti získat na skatepark peníze, naším záměrem nebylo ničit dirtpark a snižovat jeho kvalitu,“ ujišťuje Pařil.

Zástupce ministerstva Petr Waleczko potvrzuje, že změna místa je možná. „Je však potřeba, aby i v důsledku této změny byly splněny všechny podmínky výzvy, respektive zásady pro žadatele. Jde například o prokázání vlastnických vztahů, zástavní právo a tak dále,“ doplňuje

Nová plocha s překážkami v Šumické má vyjít na pět milionů korun, dotace by pokryla polovinu. A právě na dva a půl milionu je vyčíslený i další rozvoj fungujícího dirtparku. Není přitom příliš pravděpodobné, že by radnice zafinancovala oba projekty zároveň.

Weitera v jeho postoji podpořili zástupci jediného opozičního hnutí Přísaha, za něž kandidoval v komunálních volbách. „Jsou situace, kdy oceníte radu od někoho, kdo věci opravdu rozumí. Když slyšíme názor dirtparku, tak si říkáme, že ne všichni se tímto úslovím řídí. I když má vedení města k dispozici zkušeného poradce v této oblasti, tak se bezhlavě vrhne do vlastního projektu,“ vyjádřilo se hnutí.

Největším strašákem je hluk

V Kuřimi na Brněnsku zůstala bez úspěchu snaha opozice umístit skatepark k Základní škole Jungmannova. Místní zastupitelé na posledním jednání před projektem bývalého místostarosty Petra Ondráška (nez.) upřednostnili vytvoření areálu uprostřed průmyslové zóny na soukromém pozemku v Blanenské ulici, kde je dnes parkoviště, jak navrhl starosta Drago Sukalovský (STAN).

„Preferoval jsem řešení, které by nebylo hlučné, proto se mi nelíbil projekt předložený starostou, v němž jde o provizorní mobilní překážky, jež jsou plechové a dřevěné, tudíž hlučné. Jako místostarosta jsem nechal zpracovat návrh záměrně u školy, protože tam se komunita dětí ve věku kolem dvanácti let přirozeně stahuje. Ten navíc lépe ocení také další komunity, jako jsou koloběžkáři,“ vysvětluje dnes už opoziční zastupitel Ondrášek.

Cena za skatepark na okraji Kuřimi činí téměř čtyři miliony korun, k tomu je nutno přičíst necelých sedm tisíc měsíčně za dlouhodobý pronájem soukromé plochy. „Místo je dostatečně daleko od obytné zóny, s docela dobrou dostupností, vede tam chodník se stezkou. Lokalitu pro skatepark jsme hledali těžko. Protinávrh byl rozlohou menší, s méně překážkami, část sousedů zásadně nesouhlasila kvůli obavám z hluku,“ popisuje Sukalovský.

Právě hluk je jedním z hlavních důvodů, proč už několik let zůstává zavřený skatepark v brněnských Tuřanech. Lidé si jeho vytvoření odhlasovali v participativním rozpočtu, pak ovšem vyrostl na jiném místě a bez potřebných povolení. Sousedé tak žádali jeho odstranění, kterého se domáhali i u soudu.

Od konce minulého roku už sice park stavební povolení má, termín jeho zpřístupnění je nicméně stále daleko. „V rámci stavebního řízení jej stavební úřad spojil s dalšími projekty participativního rozpočtu v okolí. To znamená, že bude otevřen ve chvíli, kdy se dokončí zbylé dva. V současné době se u nich dodělává potřebná dokumentace,“ informuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Starosta Tuřan Radomír Vondra (STAN) odhaduje, že by se lidé mohli otevření dočkat v příštím roce. Od blízkých domů skatepark oddělí protihluková stěna.