Se zbraní přepadli ženu, chtěli 25 milionů. Vyděrače poslal soud do vězení

Oba muži pocházejí z Vysočiny. Podle spisu měsíc sledovali firemní vozidla. Vše vyvrcholilo 15. července 2022, kdy ženino auto zastavili mezi Hrubou Vrbkou a Lipovem na Hodonínsku. Pomocí střelné zbraně a pod pohrůžkou násilí se ji pokusili z auta dostat. Neuspěli, žena v nestřeženém okamžiku přeběhla do jiného vozu, který náhodou projížděl kolem a byl nucen kvůli blokování cesty zastavit.

Kolář dnes uvedl, že s lesnickou firmou, kde přepadená žena pracovala jako účetní, měla jeho rodina nedořešený obchodní problém z minulosti. „Lituji, že jsem kdy tu rodinu poznal, a lituji, že jsem ji vyděsil,“ prohlásil Kolář.

V rozsudku zaznělo, že se vyděrači chtěli dostat k 25 milionům korun. Jednatel firmy ale už dříve řekl, že žádný závazek vůči zámečnictví Kolářova otce neměl.

Oba muži se přiznali a před soudem vyjádřili lítost. Kolář řekl, že neměl v úmyslu nikoho vydírat ani nikomu ublížit, na místě mu prý „utekly nervy“.

Přesto stále tvrdil, že dluh otcovi zámečnictví je skutečný, i když mu nikdo nevěří. „Byla to moje hloupost, že jsem vůbec na něco takového kývl. Svého rozhodnutí lituju,“ řekl Chalupecký. Podle státního zástupce Ivana Hrazdira byla vina prokázaná i díky spolupráci obžalovaných, především ale Chalupeckého.

Obhájci pro oba muže žádali podmíněné tresty, ačkoliv trestní sazba za vydírání s těžkou újmou na zdraví činí pět až 12 let. „Má dvě nezletilé děti a ženu. Jeho rodiče jsou nemocní a celá rodina závisí na jeho příjmu. Nepodmíněný trest by znamenal zničení celé rodiny,“ dodala obhájkyně Koláře Lucie Kopečková.

Senát s předsedou Michalem Zámečníkem ale oba muže poslal za mříže. Zdůraznil právě újmu na zdraví poškozené. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která jí zcela změnila život. „Byla nucena se přestěhovat z místa, kde byla spokojená, i změnit práci,“ prohlásil Zámečník.

Soud sice zohlednil přiznání pachatelů, stejně jako to, že zaplatili ženě 100 tisíc korun, Kolářovi ale vytkl to, že stále plně nepochopil následky svého počínání a vše vnímá spíše jako újmu na své osobě.

Státní zástupce Hrazdira navrhl pro Chalupeckého spodní hranici trestu. Předseda Zámečník však trest zvedl i kvůli faktu, že Kolářovi zbraň podal on. Oba zdůrazňovali také situaci, v níž se jako podřízený Koláře ocitl.

Nikdo z rodiny, kterou se pokusil vydírat, ale podle Zámečníka není vinen jeho tíživou životní situací. Také k Chalupeckému soudce uvedl, že jen přímý výkon trestu mu otevře oči a umožní zjistit, co strašného způsobil. Stejně tak jej vyzval k přijmutí toho, že se situace odehrála jinak, než ji sám vnímá.

Útok se odehrál loni v červenci, když žena jela do práce. Oba útočníci řídili vozy Ford Ranger. Jeden ji předjel, druhý zastavil za ní, aby nemohla odjet. Kolář podle verdiktu přistoupil k autu a nutil ženu vystoupit, ona však zavřela okno a zamkla se vevnitř. Chalupecký pak podal Kolářovi revolver malé ráže. Kolář začal vyhrožovat, že ženu zabije, pak tloukl zbraní do okna, až v něm udělal díru, kterou vstříkl do auta dráždivou látku.

Ženu sprej zasáhl na různých místech, poranění jí způsobily i střepiny skla, uvádí nepravomocný rozsudek. Pachatel na ženu mířil zbraní a dále tloukl do skla. V tu chvíli jelo kolem auto, ale muselo zastavit, protože průjezd blokovaly otevřené dveře Kolářova auta. Když šel Kolář dveře zavřít, žena využila situace, vyskočila ze svého auta, přesedla do projíždějícího automobilu a s jeho posádkou ujela pryč.