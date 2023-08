Chlapce osahával i uspokojoval. Vedoucí tábora dostal za zneužívání podmínku

Pavlík v letech 2018 až 2021 sexuálně zneužíval a znásilňoval malé chlapce. V jednom z šesti případů se tak dělo na letním táboře, kde působil jako vedoucí. Mírný trest vyjednal jeho obhájce se státním zastupitelstvím v dohodě o vině a trestu.

„Soudu se jeví trest jako velmi mírný, nikoli však ze zákona nepřípustný. Soud přistoupil na předem sjednanou dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem. Přihlédnuto bylo zejména k tomu, že obviněný projevil lítost, dosud žil řádným životem. To jednání je excesem jeho života, on sám se postavil čelem k trestnímu řízení, doznal se ke skutkům, poškozeným se omluvil a dobrovolně nastoupil sexuologickou léčbu,“ okomentoval rozhodnutí předseda soudního senátu Roman Kafka.

Pavlík podle rozsudku nejdřív v srpnu 2018 na letním táboře v Rokytnici nad Rokytnou, kde působil jako vedoucí, osahával na břiše a přirození dvanáctiletého chlapce.

Od následujícího jara si pak Pavlík začal vodit chlapce ve věku 10 až 14 let do chaty v zahrádkářské oblasti v Břeclavi. Tam je ve spánku opět osahával na břiše, hýždích i penisu, některé hochy rukou bez jejich souhlasu vzrušoval až k vyvrcholení. Někteří hoši museli trpět jeho chování opakovaně, přestože se bránili jak slovně, tak fyzicky, třeba odstrkováním. Pár chlapcům se podařilo Pavlíka přesvědčit, aby přestal.

Přestože se zneužití a znásilnění dětí mladších 15 let dopustil opakovaně, označil soudce jeho chování za exces.

„Jde o skutky společensky vysoce škodlivé. V jiných obdobných případech by bezpochyby byly ukládány tresty nepodmíněné, a to nad průměrem trestní zákonné sazby,“ připustil soudce v odůvodnění tříletého trestu s pětiletým podmíněným odkladem.

S dětmi už pracovat nehodlá

Soudce Kafku zajímalo, zda Pavlík přemýšlel o tom, zda bude ještě někdy pracovat s dětmi. „Rozhodně do budoucna nebudu pracovat s mládeží, nechci jít dalšímu neštěstí naproti. Vyvaruji se toho,“ slíbil muž.

Od soudu přitom zákaz další činnosti s dětmi nepadl. „V dohodě o vině a trestu by to teoreticky šlo ošetřit, nicméně vzhledem k tomu, že pan obviněný sám dobrovolně upustil od práce s dětmi a sám dobrovolně nastoupil sexuologické léčení ještě před soudním řízením, jevilo se to jako nadbytečné,“ vysvětlil státní zástupce Marek Vagai.

Dnes čtyřiatřicetiletý Pavlík rozsudek odmítl komentovat a před novináři kryl svou tvář po celou dobu soudního líčení. „Je mi to líto, je to největší chyba, jakou jsem kdy udělal. Chci udělat všechno, aby se ta obrovská chyba už nikdy neopakovala. Udělám, co mi nařídíte,“ kál se před soudem Pavlík.

Ještě před začátkem líčení zaslal poškozeným stručný omluvný dopis a takzvanou náhradu škody - jednalo se o částky 20, 30 a 35 tisíc korun.