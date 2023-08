Spící dívky na táboře fotil a osahával, za zneužívání školník dostal 5,5 roku

Devětačtyřicetiletý pachatel, který pracoval na základní škole jako údržbář, zneužíval školačky v letech 2019 až 2022. Stalo se tak na táborech, které v Krkonoších pořádala pražská základní škola. Spící dívky si v noci fotografoval a osahával je. Na jeho chování upozornila jedna z nich, která se probudila. Policie u muže doma nalezla i dětskou pornografii.

Muži hrozilo 5 až 12 let vězení, státní zástupkyně žádala trest v polovině sazby. Pachatel byl už v minulosti za obdobný skutek odsouzen, tehdy dostal podmíněný trest a podrobil se ústavnímu léčení, následně podstoupil ambulantní léčbu.

„Po prodělaném léčení podlehl pocitu, že svoji deviaci zvládá. Nechal se zaměstnat v základní škole, což byl zcela nezodpovědný přístup,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková. Zároveň ale vyzdvihla přístup obžalovaného k věci, který je podle ní ve srovnání s jinými pachateli mimořádný.

„Trvám na svojí kastraci“

„Hned po podání trestního oznámení ze strany jedné poškozené takzvaně vyložil karty na stůl a doznal se k dalším skutkům. Ve valné většině případů pachatelé zapírají až do roztrhání těla, takže dokazování jejich trestné činnosti je svízelné a pro oběti druhotně traumatizující,“ popsala soudkyně.

Dále zmínila, že muž děti zneužíval ve stavu zmenšené příčetnosti, kterou sám nezavinil. „Jeho ovládací schopnosti byly podstatnou měrou sníženy vlivem vrozené sexuální deviace,“ uvedla. Dodala také, že muž nikdy nepoužil vůči dětem násilí. „Fyzicky jim neublížil, nemá agresivní sklony,“ shrnula.

Jako přitěžující okolnost uznala, že muž se dopustil více podobných trestných činů, a že zneužil svého zaměstnání.

Za stěžejní trest pokládá soudkyně ochranné sexuologické léčení, ne odnětí svobody. Odsouzený muž, jak sám potvrzuje, chce podstoupit kastraci. „Je mi to všechno líto, k čemu došlo. Omlouvám se všem, kteří to museli řešit. Trvám na svojí kastraci. Už se o ní uvažovalo dřív, ale paní doktorka mi ji rozmluvila - jinak by k tomu nikdy nedošlo. V hlavě se mi to srovnalo a vím, že kastrace mi pomůže k tomu, abych to už nikdy neudělal,“ řekl.

Peníze za nemajetkovou újmu, které žádala jedna z obětí, zaplatila za odsouzeného muže jeho matka.