V Brně prodlouží povolení jen předzahrádkám, které neruší okolí hlukem

Už jen necelý týden zbývá do konce června a Aleš Filippi, šéf brněnské restaurace Monty Jack Café Bar v ulici Jana Uhra, stále neví, jestli v červenci otevře předzahrádku, nebo stolky uklidí a rozmontuje podestu.

Stejně jako on jsou na tom všichni majitelé zahrádek v ulici. Radnice Brna-střed jim totiž kvůli stížnostem obyvatel vydala povolení jen do konce června.

„Je to páka, kterou máme na majitele, aby se chovali mravně. Loni jsme ji testovali na pár případech, letos jsme ji spustili programově a týká se asi čtyř desítek podniků,“ upřesnil tajemník městské části Petr Štika.

Na jejím území město letos povolilo celkem 260 zahrádek. Jejich počet se přitom neustále zvyšuje, ročně jich přibývá deset až patnáct.

„Problém ale je, že roste i počet lidí, kterým vadí hluk, a proto je potřeba to ohlídat,“ uvedl Štika.

Podle něj je situace nejhorší právě v ulici Jana Uhra, kde je velká koncentrace podniků. Na dvanáct bytových domů tu připadá devět provozoven s pozdní zavírací dobou a čtyři předzahrádky.

„Jsme rezidenční ulice, kde vždy panoval klid. V posledních letech se však i v souvislosti s protikuřáckým zákonem situace rapidně zhoršila. Lidé chodí ven na cigaretu a hlasitě se baví. Zatím se to moc nedaří řešit, ale pomáhá nám tajemník Brna-střed a chystáme i petici,“ říká ředitelka brněnské filharmonie Marie Kučerová, která bydlí v jednom z domů se dvěma bary.

Plošné opatření pro celou ulici se však nelíbí místním hospodským. „Nechápu, proč by měli trpět i ti, kteří všechno dodržují,“ diví se Filippi.

„V roce 2017, když jsem měl zahrádku první rok, jsem jednou přetáhl otevírací dobu, někdo mě natočil na mobil a dostal jsem pokutu šest tisíc korun. Od té doby si to hlídám. V deset zavřu zahrádku i celou restauraci. Sousední bar má pozdější zavíračku, ale na zahrádku si dávají stejný pozor jako já,“ tvrdí Filippi.

Radnice si nicméně novinku pochvaluje a hodlá ji uplatňovat i nadále. Podle Štiky se dočasné povolenky netýkají jen podniků v ulici Jana Uhra. Dostaly je i některé provozovny v Kozí ulici nebo kavárna Café Liberty u Staré radnice, kde jsou zase potíže s parkujícími auty zákazníků.

„Zajížděli přímo před portál radnice a bránili v průchodu turistům. Umístili jsme tam betonové sloupky, ale auta se zase přesunula do malé spojovací uličky k Masarykově ulici. Nehledě na to, že tu platí zákaz vjezdu s výjimkou rezidentů. Snažíme se domluvit majiteli podniku, aby to hostům vysvětlil. A zdá se, že je to na dobré cestě,“ poznamenal Štika.

Živou hudbu na zahrádkách zakázali

A součástí povolenky je navíc podmínka, že restaurace nebudou provozovat ani živou, ani hlasitou hudbu z reproduktorů. A tak muzikanti skončili například také na pódiu známého Baru, který neexistuje.

„Je nám to líto, ale co můžeme dělat,“ posteskl si spolumajitel podniku Jan Vlachynský. Podle něj přitom za hluk často mohou opilci, kteří jdou ulicí na noční autobusy nebo se přemisťují do jiných podniků.

Jeho slova potvrzuje třeba Eliška Prášková, která s manželem a dvěma malými dětmi bydlí v Beethovenově ulici na křižovatce s Dvořákovou v obklíčení hned pěti podniků.

„Zahrádky sice zavřou, ale opilci zůstávají, posíleni alkoholem se baví velmi hlasitě. Na ulici se to rozléhá, takže si můžeme vybrat, buď zavřít okna a zalknout se vedrem, nebo strpět hluk. Nakonec jsme zvolili třetí možnost a pořídili si klimatizaci,“ poznamenala.

Občas objeví i „černé“ venkovní posezení

Hlavní dohled nad zahrádkami v centru převzala městská část. „Bohužel to musím absolvovat sám, protože nemůžu chtít po našich úřednících, aby chodili večer po hospodách,“ podotkl Štika. Ten dokonce letos začátkem června objevil na rohu ulic Jiráskovy a Jana Uhra předzahrádku otevřenou načerno.

„Majitel si na chodník před provozovnu vytáhl stolky, aniž by měl povolení. Věc je už ale vyřešená. Dostal pokutu a zaplatil,“ popsal tajemník s tím, že jinak na zahrádky u hospod stížnosti nebyly. Je to možná i tím, že sezona se teprve rozjíždí.

Kromě dodržování pravidel se radnice hodlá zaměřit i na vzhled zahrádek. „V historické části se to už povedlo. Markýzy a slunečníky jsou jednobarevné, zahrádky nehyzdí žádné křiklavé reklamy, mají jen loga a názvy podniků. Letos se chceme přesunout do oblasti Veveří a Lidické ulice,“ doplnil Štika.