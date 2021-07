Dělám jen svou práci, říká starosta, který získal ocenění Laskavec roku

Finanční odměnu za vítězství v soutěži plánuje Marek Sovka investovat do zvelebení obce. Návrhy, do čeho konkrétně, si nechá poslat od místních. „Nechápu, že jsem dostal peníze za to, že dělám svou práci. Tak ať udělají šťastným někoho jiného,“ vysvětluje starosta, který vrací lesk tradicím a folkloru, buduje komunitní život a koná dobré skutky, za což si vysloužil zmíněné ocenění.