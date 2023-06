Řidič sanitky mimo službu zachránil diabetika, který zkolaboval v autě

Řidič sanitky Pavel Domis, kterému kolegové přezdívají Chuck, se nedávno při cestě z práce stavil v brněnských Bohunicích na nákup. Když procházel parkovištěm před obchodem, zpozoroval v zaparkovaném autě staršího muže, který zjevně nebyl v pořádku.

„Byl už připoutaný bezpečnostním pásem, ale podivně na něm jakoby visel. Okamžitě jsem otevřel dveře a zjistil, že pán je v bezvědomí a je silně zpocený. Zavolal jsem na náš dispečink, požádal o vyslání pomoci a začal poskytovat nezbytné kroky k tomu, abych co nejvíce pomohl, než přijedou kolegové,“ přiblížil Domis.

Ten nejprve sklopil sedadlo, aby muži zajistil průchodnost dýchacích cest. Díky otevření dveří jej zároveň ochladil přívod čerstvého vzduchu. „Byl zrovna horký den a hrozilo přehřátí organismu. Z účtenky, která vedle muže ležela na sedadle, jasně vyplývalo, že v autě je takto zhroucený už dvě hodiny,“ popsal Domis.

Díky blízko umístěně základně byli ostatní záchranáři na místě velmi rychle. „Nebýt kolegy, mohlo to celé dopadnout i hodně špatně. Je skvělé, že je tak všímavý,“ vyzdvihl přítomný lékař Rudolf Zvolánek.

Zdravotníci podali silnému diabetikovi, kterému poklesla hladina cukru, glukózu a převezli jej do nedaleké nemocnice na internu. Sám Domis se svým podílem na záchraně muže ani nepochlubil, vedení záchranky o něm však informovali jeho kolegové.

Strážnice pomohla chlapci, který spolykal léky

Ve svém volnu aktivně zasáhla také brněnská strážnice Miroslava Jirůšková, která o víkendu v Rajhradě oslovila skupinu rozrušených náctiletých dětí, z nichž jedna dívka hystericky plakala.

Strážnice zjistila, že kamarád těchto dětí bezvládně leží v křoví u řeky a možná je mrtvý poté, co spolykal pilulky, které dostal od neznámého bezdomovce pro „lepší náladu“. Děti už předtím hledaly pomoc u návštěvníků fotbalového zápasu na hřišti opodál, nikdo jim však nevěnoval pozornost.

Jirůšková zavolala záchranáře, chlapce položila do zotavovací polohy a zároveň poslala ostatní děti, aby našly blistr od použitých pilulek. To se povedlo, takže záchranáři věděli, které léky chlapec spolykal a ve stabilizovaném stavu jej převezli do Dětské nemocnice v Brně. Případu se pak ujali státní policisté.