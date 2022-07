Záchranář ve volnu pomohl cyklistovi, masivní krvácení zastavil ručníkem

„Byl pátek, zhruba půl jedenácté, když se v Brandýse nad Labem stala nehoda cyklisty. Shodou okolností byl poblíž náš kolega, řidič – záchranář Josef. Zraněný muž měl velkou a hlubokou ránu na krku a taky ztratil dost krve. Pepa neváhal a začal muže ošetřovat,“ popsali středočeští záchranáři na svém Facebooku.

U zraněného muže bylo důležité zastavit masivní krvácení, záchranář Josef si půjčil na benzínce ručníky a do příjezdu sanitky a příletu vrtulníku držel ruku v ráně.

Posádky muže následně ošetřily a společně přenesly do vrtulníku, který ho transportoval do nemocnice.

Záchranáři oceňují, jak pohotově jejich kolega reagoval: „Ano, možná se to zdá jako samozřejmost, nebo jeho povinnost, ale přece jen, je to jiná situace. Pepa nečekal na záchrance na pokyny z vysílačky, šel na nákup, měl volno, když se nečekaně stal svědkem nehody, a to je jiný pocit, dokonce i pro zkušeného záchranáře. V tu chvíli nemáte potřebné vybavení a kolegu, který vám kryje záda. Pro Pepu je ale práce záchranáře poslání, které nekončí ani mimo službu. I proto mu chceme poděkovat. Pepo, děkujeme.“