Česko vydalo Němcům řidiče, jehož kvůli předjíždění viní z pokusu o vraždu

Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který Novotného do Německa vydal. Upozornila na to Česká televize.

Krajský soud rozhodl o vydání řidiče do Německa na konci května, muž podal stížnost. „Vrchní soud ve věci rozhodoval 18. června. Obžalovaný byl do Německa vydán ve čtvrtek 27. června,“ uvedla zástupkyně mluvčí krajského soudu Miroslava Klusová.

Vyšetřovatelé muže z Hodonínska viní z pokusu o vraždu. V případě odsouzení by si Novotný odseděl trest v českém vězení. Podle českého práva může být potrestán až osmiletým trestem. Pokud by v Německu dostal víc, české soudy by následně trest upravily, aby nepřesáhl osm let.

Nebezpečný manévr, za který šofér skončil v březnu ve vazbě, zachytila na silnici B12 v německo-českém pohraničí palubní kamera vozu za ním.

Dvaapadesátiletý Novotný předjížděl ve chvíli, kdy byl provoz v daném směru po krátkém rozšíření na dva pruhy opět svedený do jednoho pruhu. Předjíždějící kamion se v hustém provozu těsně vyhnul čelnímu střetu s protijedoucími vozidly, kterými byl autobus a kolona osobních aut.

Německá média informovala o tom, že by kolize měla katastrofální následky. Řidič vsetínské společnosti Mikostar logistics už po zveřejnění záběrů dostal výpověď z práce.

„Je mně to líto, nechtěl jsem nikomu ublížit. Nechci být vydán do Německa, asi bych to nepřežil,“ soukal ze sebe u soudu Novotný. Po celou dobu plakal.

S kamionem jezdil dvacet let. „Za tu dobu dostal jen pár pokut za rychlost, tři, možná čtyři. Nikdy ale neměl žádnou nehodu, byl to zkušený šofér. Když se to stalo, mysleli jsme, že zase dostane jen pokutu, a najednou…“ komentovala řidičova manželka Milada Novotná.

Soud rozhodl o vydání řidiče kamionu do Německa: