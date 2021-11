Pro lidi jsme ti nejhorší, stýskají si v restauracích kvůli kontrolám

Během dvou „obědových“ hodin museli v břeclavském podniku Park Restaurant odmítnout zákazníky sedmkrát. „Slováci a Rakušani jsou úplně bez problémů, Češi vykřikují o svých právech a v jejich očích jsme my ti nejhorší,“ hlásil v pondělí odpoledne číšník, jak se popasovali s novým nařízením kontrolovat u hostů bezinfekčnost.

„Přece jen, lidé si dají meníčko za 120 korun a já pak dostanu pokutu deset tisíc – to mi za to nestojí. A stání v automobilce u pásu už jsme si vyzkoušeli loni. Teď bychom radši chodili do naší práce,“ dodal.



Několik zákazníků vykázali i z restaurace Štatl na náměstí Svobody v Brně. „Jedna paní nám řekla, že na to nemáme právo a pošle na nás kontrolu. Plníme, co musíme, ale nelíbí se nám, že je kontrola na číšníkovi. Co všechno má ještě stíhat? Na benzince taky nekontrolují, jestli máte řidičák. To je zodpovědnost každého,“ zlobí se majitel podniku Pavel Podsedník.

Redaktoři MF DNES v pondělí otestovali a oslovili několik jihomoravských podniků. Během oběda v Pohoštění U Šroubka v brněnských Židenicích všechny kontrolovali příkladně. Ti, kteří podmínky nesplňovali, dostali jídlo s sebou. V jedné z restaurací na náměstí Svobody naopak obsluhu potvrzení nezajímalo vůbec, jinde zase stačilo ujištění, že zákazník doklad má.

Taky nejsem očkovaná, svěřila se servírka

V dalším podniku v brněnském centru byli k zákazníkům ještě benevolentnější. „Přišel jsem se rozloučit se servírkou, že se dlouho neuvidíme, protože nejsem očkovaný. Mrkla na mě, že ona taky ne a ať klidně chodím dál, že mě hlady umřít nenechají. Nechali mě najíst i bez testu a jakékoli otravné kontroly,“ popsal Jaroslav Hamel.

V břeclavské restauraci U Doubků v pondělí žádné problémy nezaznamenali. „Hostů se jednoduše zeptáme, zda mají, či nemají bezinfekčnost. Nemají s tím problém a vycházejí nám vstříc,“ uvedla Adéla Náplavová.

Potvrzení dle nařízení vlády kontrolují také ve Znojemském městském pivovaru, který čerstvě otevřel pivovarskou reZtauraci v Hradní ulici. „Pokud toho hosté nebudou schopni, obsluha jim oznámí, že se velmi omlouvá, ale z důvodu nařízení vlády je nemůže obsloužit. Nebudeme nikoho vyhazovat, protože na to žádné právo nemáme,“ podotkl ředitel Miroslav Harašta.

Vybaveni zde budou i samotesty za symbolický poplatek, přesto se Harašta obává, že nové opatření bude mít dopad na návštěvnost. „Vnímám to opět jako zásadní zkomplikování cesty konzumenta do restaurace. Většina si řekne, že než aby šli na oběd a museli zaplatit test, tak tu návštěvu odloží,“ přemítal.

Testovaných škol přibude

Kvůli zvyšujícím se počtům nakažených se v pondělí testovaly děti ve školách v okrese Brno-venkov, příští pondělí se přidají rovněž školy v Brně, na Vyškovsku a Blanensku.

Na tišnovské základní škole na náměstí 28. října vyšel pozitivní výsledek u pěti dětí. „Ty jsme samozřejmě poslali na PCR testy. Testování máme už nacvičené, jedna kolegyně je pověřená vyzvednutím testů a jejich nachystáním, máme i hodně asistentů, kteří s tím pomohou,“ sdělila ředitelka Radmila Zhořová. Testování zde odmítla jedna asistentka, která bude po budově chodit v respirátoru.

Na základní škole Jungmannova v Kuřimi měli tři pozitivní nálezy. „Velký počet dětí je pořád ještě v karanténě, v některých třídách máme jenom polovinu žáků. Máme zavedený systém, že děti, které se nechtějí testovat výtěry z nosu, si do školy nosí vlastní testy ze slin,“ přiblížila účetní Eliška Homolová.

Kontroly v restauracích probíhají také v Plzni:



Ředitelé škol, které přijdou na řadu příští týden, se shodují, že jsou na testování připraveni. „Žádné informace nám však zatím nedorazily, všechno se většinou dozvídáme z médií. Na testování se budeme připravovat podobně jako předtím. Doufám, že dostaneme testy včas, s tím jediným jsme totiž měli v minulosti problém,“ sdělil ředitel základní školy v brněnské Hroznové ulici Luděk Balcařík.

300 pacientů v nemocnicích

Počty hospitalizovaných pacientů s covidem stále narůstají, ve většině nemocnic v kraji platí zákaz návštěv. Ve Fakultní nemocnici Brno mají 52 pacientů na standardních pokojích a 17 na JIP.

Covid loni a letos Počet nových případů za den v Jihomoravském kraji: Rok 2020 pátek 2. října 427

pátek 9. října 946

pátek 16. října 1 117

pátek 23. října 1 962

pátek 30. října 1 323 Rok 2021 pátek 1. října 75

pátek 8. října 143

pátek 15. října 174

pátek 22. října 609

pátek 29. října 913

„Asi 70 procent je neočkovaných, u očkovaných jde o starší ročníky. Zdravotníci apelují především na starší lidi, aby šli na třetí posilující dávku,“ oznámila mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Také podle krajského radního pro zdravotnictví Jiřího Kasaly (ODS) v nemocnicích končí především neočkovaní. „Poslední data ukazují na neobvyklý nárůst v příjmu nových pacientů. Zátěž nemocnic tak během víkendu narostla a lze bohužel očekávat další růst, zejména na počátku tohoto týdne. V kraji je přibližně 300 hospitalizovaných pacientů,“ vyčíslil Kasala.

Jihomoravský kraj v pondělí vzhledem ke zvýšenému zájmu o očkování znovu spustil bezplatnou telefonní linku 800 129 921, na níž budou operátoři pomáhat s registrací. Lidé se na ni dovolají od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. „Upřednostňujeme registraci na konkrétní očkovací místa,“ informoval koordinátor pro očkování Luboš Císař.