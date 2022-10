Lidé se bojí zápachu z továrny. Referendum dopadlo jasně, volby patem

Přes 87 procent voličů v něm rozhodlo, že radnice má udělat vše pro to, aby možným problémům zamezila.

Zatímco referendum skončilo jednoznačně, o komunálních volbách se to rozhodně říct nedá. Strach z potenciálních nelibých pachů ve městě přinesl úspěch aktivistům vystupujícím proti budoucí lince, kteří se seskupili kolem nového hnutí PRO Bítýšku – ve volbách získali přes čtyřicet procent hlasů a pět mandátů v zastupitelstvu.

Stejný počet sebralo hnutí dosluhujícího starosty, jenž se proti plánům firmy výrazně nevymezoval, naopak proti veřejnému hlasování brojil. Poslední, jedenácté místo ve vedení obce připadlo kandidátovi ODS. Suma sumárum pro povolební vyjednávání nic jednoduchého ani jednoznačného.

Lídr hnutí PRO Bítýšku Lukáš Zavadil je však s oběma výsledky logicky nadmíru spokojený. „Referendum je závazné a to je hlavní,“ pochvaluje si fakt, že vedení radnice musí na přání občanů vynaložit maximální úsilí, aby eliminovalo riziko vzniku a šíření zápachu z laminační linky na území města.

A pevně doufá, že celý problém se nakonec podaří vyřešit domluvou, protože obecní vyhláškou to podle něj není možné. „Já jsem byl vždy pro komunikaci, problém byl v tom, že dříve se s námi nikdo z Hartmannu nebavil,“ osvětluje hlavní motivaci pro sestavení kandidátky.

Z aktivisty starostou?

Když už ale volby dopadly tak, že jeho hnutí získalo přes dvě pětiny všech hlasů a skončilo jen těsně druhé, má ambici převzít i starostovskou roli.

„Popravdě stále nevíme, jaká bude koalice, většinu nemáme. Náš program byl ale samozřejmě bohatší než pouhý slib ohledně linky, občany bych rád zastupoval i z nejvyšší pozice ve městě,“ sděluje Zavadil a také tady věří v širší domluvu. „Není to tak, že bychom se s druhou dominantní stranou přetahovali o jediný zbylý hlas,“ poznamenává.

Redakce MF DNES se opakovaně snažila získat vyjádření nového zastupitele za ODS Jaroslava Skalického, avšak neúspěšně.

Každopádně Zavadil měl kvůli laminační lince spor s končícím starostou Josefem Mifkem, s nímž se však v zastupitelstvu vídat nebude. „Kandidoval ze sedmé pozice a dopředu avizoval, že starostou už být nechce. Díky tomu se tam dostali jiní,“ vysvětluje, proč spojení s druhou stranou neodmítá. Jednání jsou naplánovaná do poloviny tohoto týdne, o novém zastupitelstvu by mělo být jasno nejpozději za čtrnáct dní.

Byl to právě Mifek, pod nímž tehdejší zastupitelstvo myšlenku veřejného hlasování nejprve zamítlo. „Referendum se v našem městě ještě nikdy nekonalo. Položená otázka byla velmi obecná, město navíc nevidí prostor na eliminaci vlivů soukromé firmy na životní prostředí,“ odůvodnil pro MF DNES původní postoj Mifek s tím, že rozhodnutí konzultovali s ministerstvem vnitra. Jenže referendum stejně později nařídil Krajský soud v Brně.

Při jednání za jeho hnutí „Veverská Bítýška – obec nás všech“ jej nyní zastupuje dosavadní místostarosta Pavel Novotný. „Bítýška se ve volbách vyjádřila lidově řečeno půl na půl,“ hodnotí výsledek. Přesto také on optimisticky věří v dohodu. „Jednání by mělo vypadat tak, abychom se nakonec domluvili a společně pro Bítýšku udělali vše, co bude potřeba,“ uzavírá Novotný.

Obavy ze zápachu firma odmítá

Na konečnou dohodu netrpělivě čeká společnost Hartmann – Rico, jejíž další kroky jsou tak trochu zahaleny tajemstvím. Nicméně zástupci firmy tvrdí, že pro obavy lidí mají pochopení. „Výsledek referenda vnímáme jako legitimní vyjádření názorů místních. Na druhou stranu naše společnost jedná s důrazem na udržitelné podnikání i životní prostředí,“ vyjádřila se mluvčí Hartman – Rico Irena Malá.

Hartmann-Rico Vyrábí zdravotnické a hygienické potřeby a zaměřuje se i na služby v tomto oboru. Specializuje se na ošetřování ran, výrobu dezinfekcí či operačních nástrojů včetně oděvů.

Ve Veverské Bítýšce zaměstnává okolo 1 500 lidí, pobočka je součástí nadnárodního koncernu, který působí v bezmála stovce zemí světa.

Firma si je podle ní dobře vědoma společenské zodpovědnosti, kterou má v místě svého podnikání. „Ve Veverské Bítýšce působíme už desítky let a do budoucna se hodláme chovat stejně odpovědně jako doposud,“ říká Malá.

Vedení společnosti se už před referendem snažilo obyvatelům města opakovaně vysvětlit, že ke znepokojení kvůli zápachu není důvod. „Investice by určitě zohlednila nejmodernější technologie, jež dokážou snížit emise výrazně pod limity, které stanovuje vyhláška,“ prohlásila Malá na dotaz MF DNES, zda hrozí zvýšené emise a vznik zápachu.

Jenže tomu lidé ve Veverské Bítýšce, alespoň podle výsledku referenda, neuvěřili.