Kvůli potížistům se lidé vyhýbají nádraží v Hodoníně, ohlídají ho kamery

Loni v září se vydal na vlakové nádraží v Hodoníně, kde na ostrůvku v kolejišti založil požár, při němž málem uhořel bezdomovec.



Osmadvacetiletého Romana Vaška už za to hodonínský okresní soud potrestal pěti lety vězení, nyní se případem zabývají krajští soudci. Vašek se totiž proti trestu za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví odvolal.



„Obžalovaný zapálil odpadky a textil. Věděl, že pod přístřeškem spí bezdomovec, který naštěstí stihl utéct. Oheň měl u nohou a ucítil velký žár. Obžalovaný odmítl u soudu vypovídat, v minulosti již byl trestaný,“ přiblížila krajská státní zástupkyně Štěpánka Růžičková.

Jednání naplánované na úterý tento týden však museli soudci už podruhé odročit, protože se nedostavil obhájce obžalovaného, který si požádal o přidělení jiného advokáta.

Případ jen dokládá nepříznivou pověst, kterou hodonínské nádraží zejména kvůli koncentraci bezdomovců dlouhodobě má. Před dvěma lety zde pro změnu došlo k napadení mladé ženy, k menším konfliktům sem strážníci vyjíždějí opakovaně. Městská policie proto v oblasti posílila hlídky. Loni tu provedla přes 3 900 kontrol, letos je zhruba na polovině.

„Bezdomovci tam pořád jsou. Když jdu ráno na vlak, je to fakt děsný pohled. Válí se pod přístřeškem a zapáchají. Do toho se tam sdružují narkomani. Někteří už tady zažili různé incidenty, ale nehlásí to, což je chyba,“ stěžuje si jeden z místních obyvatel, který z nádraží každý den cestuje vlakem do práce.

Díky kamerám rychleji dopadnou pachatele

U mnohonásobně vytíženějšího hlavního nádraží v Brně provedou zdejší strážníci ročně přes deset tisíc kontrol.



„Například za letošní březen, kdy centrum města nebylo zdaleka tak rušné jako v období mimo pandemii, evidujeme jen v samotné Nádražní ulici tisícovku nejrůznějších úkonů hlídek. V červenci, tedy poměrně poklidném prázdninovém měsíci, jich bylo bezmála 900,“ přibližuje mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Právě na podnět městské policie se v podchodu pod nádražím i prostoru před ním výrazně rozšířil a zkvalitnil kamerový systém. „Pachatele přestupků nebo osoby podezřelé z trestných činů jsou strážníci díky tomu schopni dopadnout někdy i během desítek sekund,“ vyzdvihuje Ghanem.

Také v Hodoníně mají situaci u nádraží pomoci zlepšit nové bezpečnostní kamery. Město se opakovaně přihlásilo do soutěže Slepá místa, a přestože nevyhrálo, kameru od pořádající firmy Axis stejně získá.



„Bude monitorovat prostor pod přístřeškem přednádražního prostoru, který je problémový,“ odhaluje ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček.

Ten připouští, že lokalita nádraží je mezi místními skutečně vnímána negativně. „Lidé se tam necítí úplně bezpečně. Občas se tam vyskytují bezdomovci a další podobně problematičtí občané, kteří ne vždy vábně vypadají a voní. Někdy i žebrají a jsou opilí. Naproti navíc mají prodejnu, kde si mohou koupit alkohol,“ popisuje Vašíček.

„Provádíme velké množství kontrol a snažíme se je vytěsňovat. Poté, co jsme se na tuto lokalitu zaměřili, se situace zlepšuje. Kamera nám navíc umožní vyjíždět na místo cíleně, když bude problém. Jednu kameru už v přednádražním prostoru máme, ale kvůli střeše pod problematický přístřešek není vidět,“ podotýká ředitel.

Chystá se rekonstrukce celé stanice

Správa železnic, pod kterou hodonínské nádraží spadá, navíc platí bezpečnostní agenturu. A připravuje celkovou rekonstrukci výpravní budovy, při níž budou kamerovým systémem vybaveny také vnitřní prostory.



„Nyní je ve stanici Hodonín smluvně zajištěna každodenní přítomnost pracovníků bezpečnostní agentury. Ti provádějí kontrolu prostor s ohledem na výskyt nežádoucích osob, kontrolují neporušenost dveří či případné projevy vandalismu. Podle momentálních potřeb je možné přítomnost pracovníků agentury posouvat do problematických časů, aby se přítomnost nežádoucích osob co nejvíce eliminovala,“ sděluje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Kamery budou monitorovat i další problematická místa v Hodoníně, konkrétně park u zimního stadionu a Cihlářskou ulici. Na tuto investici získalo město dotace z programu Prevence kriminality na místní úrovni. V obou případech chce město využít technologii panoramatických kamer.



„Na rozdíl od kamer otočných zaznamenají v jednu chvíli vše, co se kolem nich děje,“ vysvětluje mluvčí Hodonína Petra Kotásková.

K podobnému řešení potíží pro změnu na autobusovém nádraží sáhl také nedaleký Kyjov. „V prostoru kolem rychlého občerstvení se s oblibou scházejí různí chuligáni, mnohdy posilněni alkoholem či drogami. Křikem a agresivním chováním obtěžují okolí. Ode dneška si na ně posvítí nová kamera napojená na policejní služebnu,“ uvedl v úterý mluvčí Kyjova Filip Zdražil.