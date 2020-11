Strašná smrt, litují v Brně uhořelé bezdomovce. V poslední době je nevídali

Souprava má dvoje dveře a k nim z jedné strany vedou jako schůdky kusy betonových panelů. Nejen to je znamení, že vagon očividně nesloužil jen na jednu noc, ale přespávalo se tu dlouhodobě. Podle hasičů byl plný odpadu.

„Zřejmě šlo o noclehárnu pro bezdomovce. Materiální škoda je nulová, ale následky tragické. V požářišti jsme nalezli čtyři lidská těla,“ shrnul mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Počtem obětí jde o nejtragičtější požár na jižní Moravě za posledních pět let.

Druhý vagon – o poznání historičtější, dřevěný – oheň nezachvátil. Dál je tak zarovnaný ze všech stran harampádím, oblečením, lahvemi i dětskými plenami. Venku se povalují nákupní košíky, kočárek, bicykl, je tu i ohniště s posezením.

V okolí jsou k vidění zarostlé a nepotřebné kolejní prahy, celou scenerii doplňují rozpadající se nádražní budovy. Rozhodně nejde o místo, kam se Brňané ve volném čase chodí procházet a kochat.

Vagon, kde lidé uhořeli, je skrytý v křoví, z cesty není vidět. „Hasiči museli natáhnout asi dvě stě metrů dlouhé hadicové vedení, aby se k ohni dostali,“ upozornil Mikoška.

Finální verzi toho, co přesně se stalo, policisté zatím nemají. „Společně s hasiči případ dál vyšetřujeme, ale u příčiny zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění,“ poznamenal policejní mluvčí Pavel Šváb.

Před dvěma lety to bylo s bezdomovci horší

Příliš informací nemají ani České dráhy, jimž areál patří. „V tuto chvíli můžeme pouze potvrdit, že se nejedná o vagon v našem vlastnictví. Další okolnosti nyní prověřujeme,“ uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Místo se od obytné části nachází zhruba tři sta metrů. „Jsem z toho v šoku. Občas tady vidím bezdomovce vybírat popelnice, ale před dvěma třemi lety to tu s nimi bylo daleko horší. Je mi jich líto, je to strašná smrt,“ uvedla žena procházející Kovářskou ulicí na nákup.

Jen pár desítek metrů od nehody vede ulice Plotní, kde dělníci budují nové tramvajové koleje pro městskou hromadnou dopravu.

„Od té doby, co se tu pracuje, bezdomovci nejsou vidět, před pár lety to bývalo hrozný,“ podotkla další paní se psem a vzpomněla si na jinou tragickou nehodu v blízkých zahrádkách. „Do jedné boudy tam vzal majitel bezdomovce a taky uhořeli.“

Mluvčí městské policie Jakub Ghanem nemá povědomí, že by v těchto konkrétních místech v poslední době pobývalo větší množství lidí bez přístřeší.

„Strážníci je potkávali příležitostně v ulicích při své běžné činnosti na rozhraní středu a jihu Brna. Při rozhovorech s nimi často zavedli řeč na jejich sociální a zdravotní situaci,“ prohlásil Ghanem.

Zpravidla před zimou, když začínaly silnější mrazy, je strážníci také osobně vyhledali v oblastech, kde se častěji zdržovali a ujišťovali se, že jsou v pořádku a bezpečně přečkají zimu. „Naše hlídky je v minulosti navíc provázaly se sociálními kurátory,“ doplnil.

Zrádné sušení oblečení

Jenže od tragického osudu to čtveřici nakonec neuchránilo. Co se počtu obětí týče, je neštěstí srovnatelné s pět let starou dopravní nehodou na Znojemsku, při níž v autě uhořeli čtyři mladí lidé.

Faktem je, že bezdomovci jsou jedni z nejčastějších skupin zasažených úmrtím u požáru. „Občas se bohužel stává, že jeden dva lidé uhoří třeba v chatkách v zahradních koloniích, ale čtyři, to je opravdu výjimečná věc. Nevybavuji si něco tak tragického,“ řekl Mikoška.

Častou příčinou požárů, jež zasáhnou právě lidi bez domova, kteří žijí v improvizovaných přístřešcích i zmíněných chatkách, je podle něj nedbalost při vytápění nebo sušení věcí na kamnech.

V azylových domech volná místa jsou

Lidé bez přístřeší se přitom mohou uchýlit například do azylového domu.

„Naše kapacita je zaplněná kolem dvou třetin. Myslím, že volno mají i ostatní poskytovatelé. Pomoc však můžeme jen nabízet, což děláme, nikoli nutit. Žádné služby jsme zatím nemuseli omezit,“ uvedl Ivan Borek, ředitel Centra sociálních služeb Josefa Korbela v Mlýnské ulici, pod něž spadá také azylový dům.

Z něj se pak bezdomovci mohou posunout na dva až tři roky do tréninkového bydlení.

„Snažíme se je začlenit do společnosti tak, aby už nemuseli být závislí na sociálních dávkách a podpoře sociálních služeb a nedostali se zpátky na ulici. Můžou nakonec s naší pomocí dosáhnout i na městský byt. Tedy pokud mají práci a spolupracují s naší právní poradkyní. To vše znamená, že jsou dobře adaptovaní na začlenění do běžného života,“ přiblížila Ivana Kudělová, ředitelka Centra sociálních služeb Staňkova, kam patří i terénní program prevence bezdomovectví.

Lidem bez domova ale může pomoct každý. Diecézní charita Brno prosí o darování nošeného i nového teplého pánského oblečení – ideálně ve větších velikostech – mikin, kalhot, bund, ale i spodního prádla a čepic. Stejně tak pomohou spacáky, deky, batohy či ručníky.

„Dárci mohou věci nosit přímo do nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova na adresu Bratislavská 58, Brno, vždy od pondělí do pátku v době od 8 do 12 hodin,“ uvedla mluvčí Charity Simona Císařová.