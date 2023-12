Kontrola privatizace domů spojených s brněnskou ODS skončila fiaskem

Jak však mnozí už na začátku očekávali, kvůli dlouhé době od privatizace úředníci jasný důkaz neobjevili. „Mě to vůbec nepřekvapilo,“ reagoval s úsměvem Kerndl na výsledek prověřování.

Vlivný politik jako vystudovaný právník dobře věděl, že pracovníci úřadu ani nic najít nemohou. Ostatně podnět na prošetření privatizace domů podal přímo Kerndl. „Žádám, aby bylo zjištěno, zda jsem svým jednáním způsobil škodu nebo nějak poškodil město a městskou část,“ stojí v dopise, jejž poslal oficiální cestou starostovi Brna-střed a zároveň stranickému kolegovi Vojtěchu Menclovi.

Úředníci městské části tak následně i kvůli tomu museli začít s pátráním, podobně jako policisté, když jim někdo podá podnět nebo trestní oznámení. A právě policejní hantýrkou by se dalo po roce konstatovat, že „věc byla pro nedostatek důkazů odložena“.

V závěrečném materiálu, který nedávno projednávali zastupitelé, se to hemží slovy jako skartace, obtížné, nenalezeno. Pro příklad jen krátká pasáž: „Dle informace od spisového pracovníka úřadu buď byly tyto byty přiděleny před rokem 1991, odkdy Brno-střed eviduje zápisy z jednání rady, nebo je materiál součástí některého z bodů, který nebyl pojmenován názvem ulice domu včetně orientačního čísla, případně může být součástí přílohy k danému bodu, která není strojově čitelná, tudíž je tento materiál obtížně dohledatelný.“

Mnoha slovy jedno velké nic. A kontrolní výbor, který původně chtěl rozjet vlastní pátrání, se s mlhavým závěrem úředníků spokojil. Co jiného mu také zbylo. Sice se politici mohli ve svém volném čase probírat stohy papírů, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou by došli ke stejnému výsledku.

Slovíčkaření kvůli správné formulaci

Pod konečné zhodnocení se nicméně někteří opozičníci odmítli podepsat. Místopředsedkyni výboru Monice Lukášové Spilkové (Piráti) se totiž nelíbila formulace, která se upravovala až přímo na jednání.

Stojí v ní, že „nelze konstatovat, že došlo ke škodě“. Sama by chtěla přesnější větu, že „nelze konstatovat, zda došlo ke škodě“. Výměna jednoho slova by totiž podle ní nezavdala představám, že je jasné, že se vše událo bez nekalostí. Na to ostatně upozorňovala už na začátku roku. „Může to působit jako jistá legitimizace celého procesu,“ poznamenala v minulosti.

Předseda kontrolního výboru Leoš Prokeš (SPD) s ní ale nesouhlasí. Naopak tvrdí, že alespoň na jeho popud se do závěru dostala slova o tom, že na základě dostupných informací nelze cokoli vyvodit. „Zástupci koalice chtěli jasně napsat, že ke škodě nedošlo,“ upozornil.

A dodal, že ho skutečně překvapila skartace spousty dokumentů. „Nejsem právník, takže jsem nevěděl, jaké jsou lhůty,“ hájí se. Časové limity pro uchování dokumentů přitom zní pět, respektive deset let. Jde třeba o nájemní smlouvy původních obyvatel, kteří pak byty v privatizaci odkoupili.

Líbivé gesto s nulovým výsledkem

Perličkou je, že po městské části se po pár měsících přidal ke kontrole i magistrát. Tamní zastupitelé na návrh současného ministra životního prostředí a stále i brněnského zastupitele Petra Hladíka (KDU-ČSL), o něhož se kriminalisté v souvislosti s převodem domů v Brně také zajímali, rozhodli, že nechají zkontrolovat všechny privatizované byty od sametové revoluce.

Líbivé gesto ale skončilo tak, jak se i tady dalo čekat - tedy nijak. Teď v prosinci členové kontrolního výboru celou záležitost v tichosti ukončili. „Závěrem je usnesení, že z dostupných materiálů nelze konstatovat, že by městu Brnu byla způsobena škoda,“ zopakoval šéf kontrolního výboru na „velkém“ Brně Tomáš Skřička (SPD) prakticky stejná slova jako ze závěrečné zprávy kontroly na městské části.

„Když to nedohledala policie, tak co zmůžeme my?“ krčí rameny Skřička, který však sám ještě letos v únoru hlasoval pro Hladíkův populistický a zřetelně nereálný návrh.

„Domníval jsem se, že můžeme něco objevit, třeba zvýhodňování různými slevami na pořízení městských bytů. Zjistili jsme však, že tímto způsobem to zastupitelstvo posvětilo. Nedá se s tím tak nic dělat,“ uvedl a rovněž zmínil, že spousta materiálů už je skartovaná.

Opoziční zastupitelka Spilková jen smutně podotkla, že takový vývoj předpokládala. „Že nic nejde dohledat, říkám už rok,“ dodala.