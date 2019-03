Byl jsi čertovský anděl a andělský čert, loučil se Polívka s Pechou

Do velké síně brněnského krematoria se všichni hosté nevešli, někteří museli stát v předsálí nebo na schodech. Část z nich se tak známému umělci přišla s květinami poklonit až po skončení obřadu.

Vzpomínky a krátká rozloučení s Jiřím Pechou od jeho přátel přečetli herečka divadla Husa na Provázku Simona Zmrzlá a její kolega Milan Holenda.

Brněnský herec Miroslav Donutil na Pechu zavzpomínal ještě před obřadem.

„Našli se lidé, kteří toužili dělat společné divadlo, bořit mýty, dobývat svět a zároveň se neskutečně bavit. To všechno nás neskutečně stmelilo. A stali jsme se údernou jednotkou, která se probíjela tehdejším režimem,“ poznamenal Donutil ke společnému působení v divadle Husa na Provázku

Na obřadu zazněly úryvky z filmů

Smuteční řeč pronesl k rodině a všem hostům „Pecův“ dlouholetý kolega a přítel Bolek Polívka.

„Nedá se ani spočítat kolik hodin, týdnů, měsíců, roků jsme s Jirkou, s Pecou trávili na jevišti, po zkušebnách, v autě i po hospodách. Byli jsme šašci v manéži, čekali jsme spolu na Godota, obdivovali jsme Dona Quijota a jeho věrného sluhu Sancho Panzu. Milovali jsme krále Leara i jeho bezejmenného šaška,“ vypočítal Polívka.

„Jirka měl v sobě jako málokdo krále i šaška, plebejce i rytíře. Byl to čertovský anděl a andělský čert. Dnes se s tebou Jiříku, loučíme. A já věřím, že se zase potkáme a zase prosmějeme, proskotačíme hodně času. Jiříku, děkujeme za všechno, cos nám dal. Můj drahý Peco, člověče Boží, nikdy na tebe nezapomeneme. Klaním se před tou tvou nesmrtelnou duší. Buď sbohem, příteli drahý,“ loučil se Polívka.

Na obřadu zazněly nejen písně z nahrávek, ale také úryvky z filmů nebo divadelních her. Soubor zpěváků z divadel, kde Pecha působil, se s ním před přítomnými rozloučil živě zpívanými písněmi.

Po zhruba půlhodinovém obřadu jako by se smutečním hostům nechtělo Pechu opustit. Celá síň se loučila dlouhým potleskem. Společně se souborem pak postávali a zpívali poslední píseň na rozloučenou - Knocking on Heaven’s Door. Osobní kondolence si rodina přála vynechat.

Jiří Pecha zemřel ve čtvrtek 28. února po těžké nemoci, bylo mu 74 let. Většinu své herecké kariéry spojil s brněnským divadlem Husa na provázku, v němž působil od přelomu 60. a 70. let až do důchodu.