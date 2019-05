Polívka s Lasicou se potkají jako vysloužilí herci rozdělení křivdou

Zářná kariéra jednoho, který se právě snaží oživit svou dávnou roli Dona Juana, kontrastuje se vzpomínkami na bídné role kolegy a kamaráda, jenž ani s rolí Casanovy neměl štěstí.

Slavného barda ztvárnil Milan Lasica, jako méně úspěšný herec vystupuje Bolek Polívka, který je zároveň režisérem. Klíště zhlédnou diváci v brněnském Divadle Bolka Polívky v premiéře tento pátek.

„Oba dva bezejmenní muži, vysloužilí herci, vzpomínají na přítele, momentálně v nemocnici, který byl oběma blízký. Pro mě je to ve skutečnosti jednoznačně Jiří Pecha, kterému jsem tuto hru věnoval. Pro Milana je to zase jeho parťák z hereckých duetů Július Satinský,“ přiblížil Polívka.

Na scéně Jaroslava Milfajta, která nápadně připomíná brněnský bar Poslední leč, se objeví také mladší žena – herečka. Její roli ztvární Gabriela Štefanová alternovaná Kamilou Valůškovou.

Na své kolegyni oba dva herci – už nejspíš jen ze zvyku – zkoušejí svoje svůdcovské schopnosti. „Je ženou více tváří. Moje role je napsaná tak trefně, že jsem se zatím ani nesnažila improvizovat,“ podotkla k další bezejmenné postavě Štefanová.

V tvůrčí dvojici se cítím nejlépe, líčí Lasica

To oba zkušení herci si text hry upravují přímo na zkouškách. „Hru napsal Bolek, do toho jsem mu nezasahoval. Ale líbí se mi, že mě nechává na zkouškách promluvit i k tomu, jak celou inscenaci cítím. Často improvizujeme, někdy z toho vznikne i něco trošku lepšího, a to pak použijeme. Sám se v tvůrčí dvojici cítím nejlépe,“ řekl devětasedmdesátiletý Lasica.

V představení mluví počeštěnou slovenštinou. „Na čistou češtinu si netroufám, bylo by to poznat. Naštěstí ztvárňuji slovenského herce a režiséra, který dlouhodobě žije v Česku. Anebo jsem si to alespoň takto přizpůsobil,“ pousmál se.

Ve vedlejších rolích se představí Petr Halberstadt a Milan Sedláček. O hudbu se postaral Petr Rotter.

A proč se hra jmenuje Klíště? „Kus vznikl loni, předtím jsem prodělal boreliózu. Musím se těm klíšťatům nějak pomstít, ve hře se o nich mluví. Navíc stav při borelióze je taková předzvěst toho, jak vypadá stáří,“ nastínil Polívka.