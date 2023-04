Pomalý průtok jako stopka pro „lupiče vody“, u pítka by čekali i několik hodin

Společnost Vodovody a kanalizace, které pítko spravuje, zakročila tím, že zpomalila průtok vody. Na jeden kanystr vody by si tak nyní „lupiči“ museli počkat i několik hodin.

„Sice teď voda teče opravdu velmi pomalu, ale na druhou stranu ti, co se přišli občerstvit, si počkají a nevadí jim to,“ uvedla mluvčí Vodovodů a kanalizací Břeclav Eliška Windová.

Pítko často využívají pěší a cyklisté, kteří se tam zastavují při výletech do Lednicko-valtického areálu. Velmi kvalitní, až kojeneckou vodu ale čerpají i zahrádkáři či maminky, které z ní chystají příkrmy pro své ratolesti.

Městská policie nyní i díky kamerám, jimiž monitoruje většinu veřejného prostranství, místo hlídá. Pokud by strážníci někoho přistihli, jak si napouští vícero kanystrů vody, mohli by případně i zakročit.

„Spíše to chceme řešit domluvou, ale pokud by to bylo ve větším množství nebo nedej bože opakovaně, tak by samozřejmě mohlo dojít k nějaké pokutě,“ sdělil vedoucí strážníků Stanislav Hrdlička.

Tomu se ale Vodárny a kanalizace chtějí vyhnout. „Nechceme pokutovat, ale je to na zodpovědnosti každého. Pro nás je to určitá služba veřejnosti,“ dodala Windová s tím, že i kvůli mimořádné kvalitě vody chtějí pítko, jenž má tradici několik desetiletí, zachovat i do budoucna.

Peníze za odběr vybírat nechtějí

Omezovač průtoku se tak jeví jako nejlepší dosavadní řešení. Loni se přitom diskutovalo i o zavedení pokladničky, kde by každý za litr musel zaplatit symbolickou částku, jako tomu je například v Bítově na Znojemsku.

„Na pokladničku jsme nepřistoupili ze dvou důvodů. Nejenže bychom tam museli mít nějaké zařízení, ale hlavně bychom tím zkomplikovali život těm, kteří pítko využívají v přijatelné míře. Třeba takoví běžci se u pítka často zastavují. Takto by u sebe museli mít nějaké peníze, byť by se jednalo třeba o pětikorunu,“ přiblížila Windová.

Už od loňského května navíc platí pravidlo, že si každý může napustit maximálně deset litrů vody za den. „To je podle nás dostatečné množství. I kdyby tam lidi chodili opakovaně, pravděpodobně si ani nevšimneme. Jde spíše o to, že enormním odběrem zdržují ostatní návštěvníky, kteří by se chtěli jen občerstvit,“ dodala mluvčí.