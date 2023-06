Zelená budka za půl milionu kvůli zanedbané údržbě chátrá, Brno ji dá pryč

Už na první pohled každý, kdo kolem budky u brněnského výstaviště prochází, o ní hovoří jako o „olezlé“. Na dřevěné konstrukci ze smrku se výrazně projevil čas.

Ve správě ji má příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna. Ta tvrdí, že se o ní pravidelně každý rok starala. „Až do letoška jsme tam vždy jezdili každý týden. Teď je to ale v takovém vzduchoprázdnu a uvidíme, co bude,“ řekla za tuto organizaci Michaela Doubravová.

Jak doplnila, starala se tady o květiny. Jestli byla součástí dohody s organizací, pro kterou pracuje, i údržba dřevěné konstrukce, už netušila.

V roce 2018 při instalaci budky s anglickým názvem City Cell Prototype na Malinovského náměstí tehdejší náměstek Martin Ander za Zelené hovořil o tom, že zařízení přinese osvěžení a příjemnější prostředí a že, pokud se osvědčí, může podobných staveb po městě přibývat.

Jenže už rok nato ležela ve skladu, později se objevila na tramvajové zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště, kde stojí jaksi pozapomenuta dodnes.

Současný náměstek pro životní prostředí Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) nyní tvrdí, že budka byla v Brně jen za účelem testování. „Umožnila nám v prostoru centra města nejen sledovat vývoj počasí včetně vlny veder a přívalových dešťů, ale také vyzkoušet moderní technologie, jako jsou biofiltry, fotovoltaika a fytotechnologie,“ uvedl v tiskové zprávě.

Výsledek tohoto sledování, kterým Suchý mimo jiné odůvodňuje, proč není budka do města vhodná, je přitom obecně známý fakt. „Zjistili jsme, že největším problémem je nerovnoměrnost dešťových srážek. Dlouhá období sucha, kdy jsme zeleň museli zalévat kapkovou závlahou, střídaly přívalové deště, pro jejichž prudkost nebyly zásobníky v buňce schopné vodu pojmout,“ prohlásil doslova.

22. srpna 2018

Vedení Brna nyní rozhodlo, že celkem zchátralou budku nyní daruje organizaci Člověk v tísni, jež si o ni ostatně podle Suchého sama řekla. Ta ji paradoxně umístí v Moravské Nové Vsi, tedy na jihu Moravy, kde také nejsou příliš rovnoměrné srážky. Ostatně před necelými dvěma roky tady dokonce udeřilo ničivé tornádo.

„Nejde o to, jestli tam jsou rovnoměrnější srážky, ale že to bude plnit svůj primární edukační rozměr. Žáci budou moci sledovat, jak se rostlinám daří, či naopak nedaří,“ reagoval Suchý nad dotaz iDNES.cz, jestli je Moravská Nová Ves vhodně zvolenou lokalitou. V obci na Břeclavsku bude stát v areálu tamní školy.

O vzdělávacím účelu se ale nikdy v minulosti nemluvilo. Tím argumentuje město až nyní. Vždy to byla osvěžovna pro lidi ve vedrech. Na to Suchý nedokázal odpovědět, údajně si nedohledával historii a od redakce si vyžádal zaslání dřívějších článků s tím, že se později ozve.