Piráti v Brně jsou rozhádaní kvůli „trafice“, část chce předsedkyni odvolat

„Vytvořit sami pro sebe placenou pozici bez aparátu a kompetencí je neobhajitelný nesmysl a mediální katastrofa,“ kritizuje postup svých kolegů bývalý předseda brněnských Pirátů Róbert Čuma.

Plně placenou pozici si v Brně opoziční Piráti u koalice v čele s ODS prosadili. Spilková to v úterý na jednání zastupitelů vysvětlovala tím, že se dosud nikdo problematice národnostních menšin nevěnoval důkladně, což chce změnit.

Jenže Čuma upozorňuje na to, že bez kompetencí, aparátu a potřebných financí těžko může činnost rozšířit. Pozastavuje se i nad tím, že o plánech svých kolegů nevěděl jeden z pirátských zastupitelů Tomáš Koláčný a že si nedokáže představit, že to nebylo nic jiného než záměr.

Ostatní tři o tom věděli včetně Marka Lahody, jehož bývalý šéf Pirátů v Brně citoval.

„Jo sry, máš pravdu, už to tam vidím. Každopádně právě Štefan (bývalý předseda výboru Břetislav Štefan, který je zároveň starostou městské části Brno Líšeň - pozn. red.) teď ukázal, že šolichat to bokem přistarostování prostě nefunguje. Základní koncepce, tj. ta pracovní náplň, je součástí toho materiálu. Já to beru tak, že budeme mít plně zaplaceného člověka, který kromě toho výboru bude moci dělat Pirátskou politiku v Brně na plný úvazek. A očekávám od toho, kromě více peněz na následnou kampaň díky již nastaveným příspěvkům, hlavně náležité výsledky a dosah i v mediální oblasti. Beru to zkrátka jako příležitost, jak nás zviditelnit,“ tlumočil jeho údajné vysvětlení v internetové diskuzi na fóru Čuma..

Lahoda na dotaz iDNES.cz, co je na tomto vysvětlení pravdy, jestli chtěli z peněz za předsednictví výboru platit stranu a příští kampaň, nejdříve sdělil, že takové vyjádření nedal. Po chvíli se ozval, že šlo o soukromou zprávu na chatu, žádné oficiální stanovisko, že je to vytržené z kontextu a že to bylo míněno jinak. Jak, to už neřekl. „V členské základně to zřejmě vyvolalo nepochopení. V pondělí k tomu budeme mít setkání,“ doplnil.

Sama Spilková, u níž stejně jako u zastupitele Adama Zemka vyvolal Čuma debatu o odvolání z vedení strany v Brně, se také zdržela komentářů. „Respektuji procesní nástroje Pirátské strany a těším se na možnost diskuze a kolegy,“ uvedla. V podobném duchu odpověděl i Zemek.

Je potřeba ovšem dodat, že Spilková, Zemek i Lahoda patří k novému křídlu brněnských Pirátů. Čuma i Koláčný jsou naopak součástí „staré gardy“, která byla před komunálními volbami v roce 2022 odsunuta více do pozadí, navzdory tomu, že oba jako členové rady působili ve vedení Brna. Nyní se tak můžou snažit nováčky v čele odstavit a dostat zpět k moci.