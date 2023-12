Podcenil jsem zbytkový alkohol, přiznal Pirát Vašíček. Boural ve služebním voze

Nehoda stala v neděli brzy dopoledne, se zjištěním přišla Česká televize. „Moc mě to mrzí, podcenil jsem to, byla to moje chyba. Sám jsem zavolal policii, vůbec mě nenapadlo, že budu mít pozitivní výsledek na zbytkový alkohol,“ sdělil na dotaz iDNES.cz Vašíček.

K události podle něho došlo na mostě přes řeku, na kterém bylo náledí. „Neuvědomil jsem si, že tam bude led. Cítil jsem se naprosto střízlivý a nenapadlo mě, že nadýchám. Mrzí mě to i ve vztahu k ostatním, že jsem to tak strašně podcenil,“ lituje svého pochybení zastupitel.

Podle informace iDNES.cz nadýchal Vašíček při dechové zkoušce méně než jedno promile. V takovém případě se jedná o přestupek.

Hned v úvodu týdne Vašíček složil funkci předsedy finančního výboru Jihomoravského kraje. „Z mého pohledu udělal Ivo správně, že bez nějakých průtahů na sebe vzal tu zodpovědnost a skončil. Teď se budeme bavit, co dál i na základě zpráv od policie, je otázka, jak se k tomu postaví. Ale za mě ten důležitý krok byl udělaný. První věc, kterou považujeme za elementární základ slušné politiky, že pokud politik udělá něco takového, tak de facto okamžitě rezignuje, tak to se stalo. O dalším postupu budeme informovat,“ reagoval předseda krajského sdružení Radek Holomčík. Byl by rád, kdyby post šéfa finančního výboru Pirátům zůstal. „Určitě pokud máme možnost ten výbor vést, tak ho vést budeme chtít, ale jméno zatím neřeknu,“ dodává Holomčík.

Vašíček byl dříve místopředsedou České pirátské strany, členové strany ho ale v roce 2017 odvolali ve vnitrostranickém referendu. Vyčítali mu zejména jeho vystupování v médiích, které nereprezentovalo vůli většiny strany a které stranu v očích členů poškozovalo.