O 90 procent větší výhled. Na tuzemských kolejích vyjely panoramatické vlaky

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Panoramatických vozů podobného typu existuje v celé Evropě pouze dvanáct. Mladík Jakub z Brna se přijel projet s kamarádem, oba jsou fandové do vlaků.

„Je to něco nového na českých kolejích. Naposledy na nich švýcarské vozy jezdily asi deset let nazpátek,“ vysvětloval. Obvykle chodí vlaky jen fotit. „Tohle je poprvé, kdy si to projedeme – kromě toho, když končí nějaká trať jako včera Skalice – Opatovice. Jelikož máme limitované finance, tak jen z Břeclavi do Starého města. Vlak asi nebude jezdit dlouho, takže dokud je ta šance,“ dodává.

Panoramatické vozy svezou cestující první třídy konkrétně jezdící z Břeclavi přes Přerov do Ostravy a Bohumína. Jezdit by na této trase měly nejméně do prosince.

Cestu si nenechala ujít i paní Dana s vnukem Filipem z Moravského písku. „Jedeme do Přerova, kde se podíváme na nádraží, je tam plno vlaků a kolejí, vnuk to miluje. Takže dnes je to takový malý výlet. Potom jsem mu tímhle vlakem slíbila jet ještě někdy až do zoo v Ostravě,“ vyprávěla. Osobně takovým vozem jela asi třikrát ve Švýcarsku, kde je – nutno uznat – trochu jiný výhled. „V Alpách je samozřejmě jiná krajina, ale pro malého je to určitě zážitek i tady u nás,“ dodávala s úsměvem.

Panoramatické vozy nasadila rakouská železnice ÖBB. Byť je tady lidé obdivují jako novinku, jsou třicet let staré. V roce 2010 je ale modernizovali například dosazením elektrických zásuvek. Jsou klimatizované a mají 54 míst k sezení, mohou jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině.

Co je dává jedinečný zážitek, jsou velká oblouková panorama okna, kdy má cestující až o 90 procent větší výhled oproti klasickému vozu a úhel, který může sledovat ze svého místa je o 25 až 40 procent větší. Navíc podlaha je výš než v běžných vagónech, a tak mají cestující o něco lepší výhled i při jízdě kolem protihlukových stěn.

„Panoramatický vůz je zajímavý z pohledu cestujícího. Je to unikátní technické řešení a nikde jinde v Evropě nemají možnost se něčím podobným setkat,“ nastínil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Jak ale dodává, z pohledu dopravce jde o úplně běžný vlak a běžný vůz 1. třídy.

„Vlak jezdí denně a nyní tam bude jako vůz 1. třídy jezdit tento švýcarský vagón. Dosud tam jezdil vagón rakouských železnic. Vlak je určen především pro dálkové cesty mezi Rakouskem, Českem a Polskem, takže hlavní cíl jeho využití není v panoramatickém voze, ale v přesunu mezi těmito zeměmi. Panoramatický vůz je spíše taková zajímavost a jakási „třešnička na dortu“ při cestování vlakem, kterou připravili naši kolegové z Rakouska a Švýcarska,“ doplňuje mluvčí.

V Panoramatickém voze platí běžné jízdenky 1. třídy, za základní v úseku Břeclav – Ostrava člověk zaplatí 433 korun. „S ohledem k tomu, že to jde o mezistátní vlak spojující 3 státy však doporučujeme zájemcům o svezení v rámci Moravy, aby si zajistili rezervaci,“ uzavírá mluvčí.