Hlavní tratě jihu Moravy už brázdí nové soupravy, moderní plánují i jinde

Na tratích, které spojují Tišnov s Hustopečemi či Židlochovicemi a Letovice s Křenovicemi, aktuálně jezdí 36 těchto elektrických bezbariérových souprav. Ze sedmimiliardového kontraktu zbývá dodat už jen jednu poslední. „Ta by měla dorazit do 30. června,“ informuje jihomoravský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Původně měly všechny vlaky nové generace sloužit už na konci minulého roku. Kvůli covidu, následným komplikacím v dodávkách komponentů i válce na Ukrajině se ovšem obří zakázka zpozdila.

Tento nákup byl mimořádný nejen gigantickou částkou, ale i tím, že vlaky nakupoval přímo Jihomoravský kraj, který je následně půjčí dopravcům. Aktuálně je využívají České dráhy, připravuje se však soutěž, z níž by měl od prosince příštího roku vzejít (staro)nový vítěz.

„U nových vlaků můžeme vysoutěžit dopravce místo deseti až na patnáct let, k tomu se i kloníme. Následně je pak možné smlouvu o stejnou dobu prodloužit, takže jde celkem o třicet let,“ přibližuje Crha. Jeden dopravce tak může vlaky provozovat po celou dobu jejich garantované životnosti.

Po stejně dlouhé období se o tyto soupravy bude starat jejich dodavatel, tedy plzeňská Škoda Transportation. „Údržbu budeme provádět ve spolupráci s Českými drahami v jejich depu v Brně,“ sděluje za firmu Tomáš Ignačák.

Podle něj se již podařilo odstranit všechny menší problémy, které nasazení nových souprav provázelo. Stále však přetrvává komplikace s otevíráním dveří ve stanicích, na nichž je peron v oblouku. To je případ Babic nebo Bílovic nad Svitavou.

Kraj hledá nové dopravce

Moderní flotila, o které je řeč, bude sice obsluhovat pouze dvě zmíněné tratě označované zkratkami S2 a S3, jedná se však o páteřní linky, které využívá polovina všech cestujících po železnici v kraji. Ve špičkách tak jezdí vlaky i každých patnáct minut. Na těchto tratích už lidé nepotkají žádný starý vagon, do nějž by se museli šplhat po schodech a v němž by se při současných vedrech „pekli“.

Tím navíc modernizace na jihomoravských železnicích nekončí. Příští rok na všech tratích vyprší smlouvy Českým drahám a hejtmanství nyní řeší výběr nových dopravců, kteří by měli přijít rovněž s komfortními vozy.

Letos na jaře přiklepl kraj bez soutěže linky u hranic s Rakouskem a Slovenskem na devět let soukromé Arrivě. „Nabídneme cestujícím třináct modernizovaných, nízkopodlažních a klimatizovaných jednotek. Ve vlaku si pohodlně sedne přes sto pasažérů, umožníme přepravu kol a nabídneme i wi-fi připojení,“ avizoval už dříve mluvčí společnosti Jan Holub s tím, že typově půjde o podobné vlaky, které jezdí aktuálně ve Zlínském kraji. Arriva obslouží trasu z Břeclavi do Znojma, ze Zaječí do Hodonína a odtud také přes Veselí nad Moravou nejspíš až do slovenské Myjavy.

U dalších dvou oblastí probíhá výběr stejnou formou. I u nich bude hejtmanství chtít, aby dopravce zajistil moderní vlaky. „Do finále se dostali tři zájemci, teď se rozhoduje, který z nich to bude, tedy který z nich je nejvýhodnější,“ podotýká Crha k balíčku čtyř tratí, a to z Brna přes Kyjov do Veselí nad Moravou a dál na Uherské Hradiště, z Brna přes Moravské Bránice do Ivančic či Moravského Krumlova, ze Skalice nad Svitavou do Boskovic a z Bzence do Moravského Písku.

V podobné fázi je podle krajského náměstka i výběr dopravce na trať z Brna do Zastávky, jež bude po stávající rekonstrukci elektrifikovaná.

Jestli na regionálních tratích, na nichž si jednotlivé kraje objednávají rozsah dopravy, zůstanou České dráhy i po prosinci 2024, se teprve uvidí. Obsluhovat však budou přinejmenším linky, které na jižní Moravu zajíždí z okolních regionů, třeba z Olomouce do Vyškova.

Větší komfort nabídnou i rychlíky

Zcela jistě bude státní dopravce dál vypravovat rychlíky Svitava z Brna přes Blansko a Českou Třebovou do Prahy. Ty totiž spadají pod ministerstvo dopravy, které soutěž v tomto případě zatím neplánuje. České dráhy ovšem samy slibují zlepšení komfortu.

Nyní tu sice jezdí i moderní soupravy InterPanter, část vlaků však stále tvoří starší modely. „Ve chvíli, kdy budou všechny nové jednotky po údržbě a doplnění zabezpečovacího systému ETCS, plánujeme jejich plné nasazení na pokrytí těchto spojů,“ oznamuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

O druhou rychlíkovou linku směrem na Prahu přes Jihlavu státní dopravce naopak přišel. Od přelomu let 2025 a 2026 ji bude patnáct let obsluhovat výhradně RegioJet, který nabídl o miliardu korun lepší nabídku. „Je to pro nás další krok v expanzi a těšíme se na nové soutěže,“ komentoval vítězství majitel RegioJetu Radim Jančura, který už nyní jezdí s rychlíky z Brna přes Ostravu do Bohumína.