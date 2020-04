Brněnský most museli opravovat nadvakrát, použil se špatný materiál

Konkrétně se stavební firma Silnice Group musela znovu věnovat části mostu ve směru do Brna, která byla opravována v roce 2018. Most se po rekonstrukci začal chovat jinak, než si představovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež opravu zadalo a platilo.

„Zadání předpokládalo podlití ložisek nějakou hmotou, která se ale posléze v provozu neosvědčila,“ uvedl šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala. „Nemělo to však vliv na bezpečnost provozu, spíš na životnost mostu,“ ujistil.

Ve firmě, jež měla práci na starost, shodou okolností v době rekonstrukce působil současný vedoucí odboru dopravy brněnského magistrátu Martin Račanský.

Na dotaz MF DNES, proč se most po dvou letech znovu opravuje, se však blíže vyjádřit nechtěl, protože tento projekt neměl na starost jako výrobní manažer. „Pokud je tam nějaký špatný materiál, měla by to být záruční oprava. Je to nemilá věc, ale naprosto běžná,“ prohlásil Račanský.

Detailněji problém s mostem okomentoval ředitel divize pro Moravu společnosti Silnice Group Ladislav Majer.

„Situace vznikla tím, že materiál použitý pro podlití ložisek na prvním mostu byl na cementové bázi a je možné ho aplikovat pouze za jistých klimatických podmínek, co se týče vlhkosti vzduchu, teploty či přesnosti míchání jednotlivých složek. Následně rekonstrukce pokračovala druhou polovinou mostu, kde již byl použit jiný, na teplotní vlivy ne tak choulostivý materiál,“ přiblížil Majer s tím, že veškeré náklady jdou v rámci reklamace za jeho firmou.

Proč se vhodný materiál nezvolil hned na začátku, aby řidiči na jaře nemuseli znovu projíždět zúžením jen po jedné polovině mostu, nedokázal vysvětlit ani brněnský šéf ŘSD, ani zástupce stavební firmy. Podle obou se použil materiál, u něhož se předpokládalo, že bude vhodný, a teprve praxe ukázala, že se u ložisek mostu chová jinak.

„Neříkám, že je za to zodpovědný projektant – ten to projektoval s nejlepším vědomím a svědomím. Něco takového se může stát, je to zkrátka stavařina. My jsme na to okamžitě reagovali u druhé poloviny mostu,“ podotýká Fiala, podle nějž nikdy nelze vyloučit, že se u oprav mostů vyskytne dodatečná vada.