Místo zábavy injekce. Hodonín zřídil očkovací centrum v kulturním domě

Žádné koncerty, představení ani plesy nyní nepřicházejí v úvahu, do kulturního domu v Hodoníně lidé za zábavou už nějakou dobu nechodí. Přesto našel využití. Oficiálně se proměnil na jedno z okresních očkovacích center pod patronátem kraje, ve kterém v pondělí dostaly vakcínu proti koronaviru první desítky pacientů.

„Každý den zvládneme naočkovat pět stovek zájemců, s vyššími dodávkami vakcín chceme počty postupně navyšovat, aby se zvládl dvojnásobek,“ řekl ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík.

Zaregistrovaní lidé s rezervací přicházejí do kulturního domu ve stanovený čas, vyplní dotazník anamnézy, s lékařem proberou podrobnosti o zdravotním stavu, pak přijde na řadu vakcína. Po ní už jen patnáct minut čekání pod dohledem zdravotníků a hurá domů.



„Největší výhoda center je, že šetříme zdravotnický personál. Jeden tým tu zvládne naočkovat mnohem více zájemců než v nemocnici, takže pak není potřeba tolik lékařů a sester, kteří by chyběli u pacientů,“ shrnul výhody hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

V okresních centrech v Kyjově a ve Znojmě se už ve zkušebním režimu očkovalo a tento týden se spolu s Břeclaví rozjedou naplno. Maximálně s týdenním zpožděním zahájí provoz v Blansku a Hustopečích a naposledy ve Vyškově. Hlavní očkovací centrum už dlouho funguje na brněnském výstavišti.

Očkují už i praktici, zapojily se jich dvě třetiny

Od pondělí se do očkování na jižní Moravě zapojili také praktičtí lékaři pro dospělé. Z celkového počtu 600 se jich v kraji už do „akce“ přihlásily asi dvě třetiny. Někteří mají vakcíny k dispozici, zbytek je obdrží v dalších dnech.

„Prioritní jsou senioři nad osmdesát let. Od pondělí se ale už registrují i sedmdesátníci,“ připomíná krajský zástupce Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka.

Vakcínou AstraZeneca v pondělí poprvé očkoval i Jiří Bartoš, lékař z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. „Pacienti mají velký zájem, už se nám hlásí i ti mladší sedmdesáti let, zapisujeme si je na seznam,“ podotkl.

Kraj plánuje, že do konce prázdnin dostane vakcínu 770 tisíc Jihomoravanů nad patnáct let, 60 procent z nich by mělo být naočkováno v centrech.