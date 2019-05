Noční vlci přijeli na Moravu. V Brně je přivítali protestující s vlajkami

Noční vlci, známí svými vřelými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, dorazili v neděli ze Slovenska, kde měli během bratislavské zastávky zorganizované setkání s velvyslance Ruské federace na Slovensku.

Po překročení hranic se nejprve zastavili ve Starovičkách na Břeclavsku, kde se společně s obcí a zdejším Klubem vojenské historie zúčastnili vzpomínkové akce k 74. výročí osvobození Československa od fašismu.

Na programu měli kladení květin k památníku a návštěvu místa posledního odpočinku rudoarmějců v Hustopečích a také setkání se zastupiteli obce, místními obyvateli i motorkáři. Jejich další cesta vedla do Brna, kde na Ústředním hřbitově, hlavním vojenském pantheonu na Moravě, měli naplánovaný pietní a vzpomínkový akt asi pro sto lidí.

Nechceme uctívat vraha

Ještě před jejich příjezdem došlo u hřbitova ke konfrontaci místních příznivců jezdců se skupinou asi patnácti demonstrantů s vlajkami EU, LGBT a ČR. „Nechceme uctívat masového vraha,“ volali. Příznivci Putina a Ruska s nimi okamžitě začali diskutovat.

„Jsou to hrdinové, ujeli tisíce kilometru, aby položili věnce za své dědy.“ zastávali se motorkářů jejich příznivci.

Obě strany se po chvíli dostaly do slovní potyčky. „Sbalte se a běžte někam, studujete humanitní obory a jste k ničemu,“ kritizovali demonstranty zastánci Nočních vlků.

Jeden příznivce Ruska přišel k protestujícím s vlajkami EU a roztrhal jim transparent. Šlo o Davida Pazderu, který v roce 2016 ve městě vzbudil kontroverzi, když ve volební komisi v Brně za KSČM seděl v tričku se srpem a kladivem. Došlo pak ke strkanici. Teprve policie, která střetnutí sledovala, muže vyzvala, aby se uklidnili. Konflikt ustal.

Ve chvíli, kdy motorkáři přicházeli na hřbitov, Pazdera ještě stačil protestujícím odhodil vlajku na koleje tramvaje. Došlo pak ještě k dalším slovním potyčkám a strkanicím, padaly sprosté nadávky.

Jsme tu kvůli motorkám

Zatímco motorkáři, kteří mezitím přijeli, zmizeli uvnitř areálu, protestující i příznivci zůstali venku. Noční vlci pronesli projev v ruštině, zazněl potlesk, situace se zklidnila. Noční vlci se po projevu poklonili před pomníkem a kladli na něj věnce. Ve špalíru jejich členů zde s květinami čekali i někteří Brňané.



Ze hřbitova poté zazněly ruské písně, zatímco za branami stále čekali demonstranti i přihlížející. Mnozí diváci však kvůli chladnému počasí odešli. Někteří z nich sem přijeli stejně jen kvůli motorkám.

„Obdivuju že jedou tolik kilometrů napříč zeměmi, politika mě nezajímá,“ říká motorkář Pavel z Blanska.



Vlci se přesunou do Prahy

Podle programu z Facebooku ruské ambasády na Slovensku měli Noční vlci naplánováno Brně přespat. V pondělí je čeká přesun do Prahy a návštěva Olšanského hřbitova, kdy se setkají třeba se zástupci organizací sdružujících veterány. Společně položí květiny a „svíčky paměti“ a uctí padlé minutou ticha.

Ještě tentýž den mají Noční vlci přejet z Prahy do Chomutova, odkud v úterý ráno zamíří k německému hraničními přechodu.

Ruští nacionalisté si svou jízdou po Evropě připomínají sovětské vítězství ve druhé světové válce a navštěvují místa, kde jsou pochováni vojáci Rudé armády.

Při tom se často setkávají se svými sympatizanty. Před třemi lety s nimi například v Brně kladl věnce na hřbitově tehdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, který svým jednáním vzbudil kontroverze.

„Příště by se Michal Hašek rovnou mohl zabalit do vlajky SSSR a políbil portrét Stalina, bylo by to přímější,“ uvedl Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty, jehož projekt Kremlin Watch se zabývá analýzou prokremelské propagandy. Haškův výstup odsoudili také mnozí politici.