Dobrých ředitelů škol je nedostatek, říká ten, co pro ně pořádá kurzy přežití

Pořádáte kurzy přežití pro ředitele škol – není to přehnané označení?

Doba je radikálnější a rychlejší. Jakákoliv rozhodnutí přinášejí důsledky dříve a výrazněji. Kdysi stačilo, že škola udělala jednu velkou koncepční změnu, aby něco zlepšila, třeba otevřela specializovanou třídu – fotbalovou, pro nadané, jazykovku. To nalákalo řadu zájemců. Dnes už to nefunguje. Na školu jsou kladeny komplexnější nároky. Mezi špatnou, dobrou a vynikající školou mohou být na první pohled relativně malé rozdíly. Malinkaté systémové, koncepční a i vztahové změny však v dlouhodobém časovém horizontu způsobují zásadní posuny. Nejsou to skokové změny. Je to nekončící série neustálých, zdánlivě nevýznamných vylepšení. Někdy to vypadá, že škola nic nedělá, a po dvou třech letech vybočuje a vyniká.