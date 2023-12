Přes protesty obyvatel půjde historická budova nádraží v Mikulově k zemi

Budova vlakového nádraží stojí v Mikulově už od druhé poloviny 19. století a řadě místních přirostla k srdci. Naposledy se však dočkala rekonstrukce v roce 1992, tedy před více než třemi dekádami, a jen stěží tak může nabízet komfort cestujícím.

Mezi majitelem stavby a městem se o dalším osudu historické budovy jedná už od roku 2019. I přes původní snahy o záchranu historického objektu nakonec vedení radnice minulý týden oznámilo, že souhlasí s jeho demolicí a spoluúčastí na architektonické soutěži pro nový dopravní terminál.

Důvodem jsou neúměrné náklady na opravu a technické limity ochranného pásma železnice, které by znamenaly další navýšení investice. „Správa železnic se rozhodla objekt zbourat, protože pro něj nemá využití, které by obhájilo vysoké náklady na jeho rekonstrukci. Budova je ve velmi špatném technickém stavu a její oprava by si vyžádala částku ve vyšších desítkách milionů korun,“ vysvětlil rozhodnutí mikulovský místostarosta Ivo Hrdlička (Piráti).

Záměr rozdělil obyvatele

Už na počátku loňského roku Komise výstavby a architektury města Mikulov ze stejného důvodu nedoporučila převzít budovu do majetku města. Raději radnici navrhla stát se partnerem při přípravě nové podoby železniční stanice a přilehlého území autobusových zastávek a trvat na vypsání společné architektonické soutěže.

„Současné vedení města obnovilo jednání se Správou železnic o spoluúčasti na soutěži pro dopravní terminál, který bude vyhovovat potřebám našich obyvatel i jeho návštěvníkům. Na lokalitu kolem nynějšího nádraží musíme nahlížet v širším kontextu. Proto technická studie má řešit celé tohle území,“ poznamenal Hrdlička.

Vlna nevole, negativní reakce a stovky nesouhlasných komentářů místních na sociální síti na sebe nenechaly dlouho čekat. „Je to krásná dominanta Mikulova,“ uvedl třeba Petr Matuštík. A další se k němu přidali. „Vždyť budova je nezničená, v pořádku a dá se říct, že svým způsobem i krásná. Bourat je naprosto zbytečné,“ napsala Terezie Růžičková a zařadila se mezi ty, kteří by preferovali rekonstrukci.

Jiní obyvatelé však rozhodnutí města chápou. „Budova je očividně naddimenzovaná. Velkou krásu a historickou hodnotu v ní vůbec nevidím a do přestavby investuje Správa železnic, takže hysterii nechápu. Radši malé moderní nádraží s velkým parkovištěm než tohle,“ podotkla Agata Höschl.

Železničáři chtějí začít stavět za tři roky s předpokládaným koncem v roce 2027, nyní se řeší přípravná fáze. Předmětem projektu je náhrada stávající výpravní budovy novostavbou – objekt bude přízemní, rozdělený na část provozní a pro cestující.