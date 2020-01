Obyvatele Mikulova trápí štiplavý puch, přišel kanálem ze sousední obce

Splašky musí na cestě do čističky překonat šest kilometrů. Z toho téměř polovinu do kopce, kam je pohání tlaková kanalizace. Těsně nad Mikulovem se kopec láme. A právě tady z kanalizačních poklopů stoupá největší zápach, který mikulovské trápí už několik měsíců.

„Je to hodně nepříjemná záležitost. Přijdete domů a cítíte žumpu,“ stěžují si na sociálních sítích obyvatelé několika ulic na okraji města. Problém podle nich trvá od léta a některé dny je zápach opravdu k nevydržení. Na vině je zřejmě nedokonalá technologie použitá při stavbě klentnické kanalizace.

„V tuto chvíli se problém řeší přidáváním chemie. Zlepšuje se to, ale není to trvalé řešení,“ uvedla místostarostka Mikulova Leona Alexová (ČSSD).

Podle ní se nyní do kanalizace dávkují oxidy železa, vše se však musí dělat manuálně, nikoli automatickým dávkováním. Navíc jde o řešení, které provoz kanalizace prodraží.

Řešení zabere několik měsíců

Míček je teď podle ní na straně sousední Klentnice.

„Musí oslovit odborníky, kteří by vymysleli takové technologické řešení, aby zápach zmizel. My je do toho tlačíme. Podle našich informací ten problém řešitelný je, nicméně stojí to čas a peníze. Podobný problém se před časem objevil na Znojemsku a tam jeho vyřešení trvalo rok,“ uvedla Alexová s tím, že Mikulov chce sousední obci pomoci například při shánění dotačních peněz, které bude na opravy potřebovat.

Starostku obce Moniku Blahovou se MF DNES nepodařilo kontaktovat, v současné době si vybírá dovolenou. Vypořádat se s problémem, kterým trpí sousední město, bude jedním z jejích prvních úkolů ve funkci, do které nastoupila teprve v prosinci loňského roku.

Náklady navíc pro obec hospodařící s jedenáctimilionovým rozpočtem patrně nebudou malou zátěží. Ostatně do kanalizace už investovala zhruba čtyřicet milionů.

Na Prostějovsku takto trápil zápach městys Nezamyslice. Krušné chvíle začaly obyvatelům severního okraje ve chvíli, kdy se na odpadní síť jejich městyse připojila se svou nově vybudovanou kanalizací sousední obec Dřevnovice. Vyřešit to trvalo déle než rok.

Podobných problémů přitom může v budoucnu přibývat. Legislativní nároky na odvádění a čištění odpadních vod stoupají. S tím souvisí i požadavky na další dostavbu kanalizačních sítí a výstavbu nových kanalizací.

Řada malých obcí proto kanalizace právě buduje, a protože vlastní čistírna se jim nevyplatí, připojují se na ty ve větších obcích či městech, které mají dostatečnou kapacitu.