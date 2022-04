Kvůli drahým energiím se MHD v Brně neobejde bez další finanční podpory města

„Elektřina je proti loňsku dražší více než trojnásobně, plyn pětinásobně a nafta aktuálně zhruba o 40 procent,“ řekla mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hana Tomaštíková. Jedinou možnost úspory, kterou nyní podnik má, je nasazování naftových autobusů o víkendu a odstavení autobusů na plyn.

O úspory se snaží i optimalizací provozu, tedy rušením některých spojů a zvyšováním intervalů. Poprvé se to stalo loni v prosinci s novým jízdním řádem, naposledy letos v březnu.

„Vysoké ceny energií jsou zcela mimo finanční možnosti dopravního podniku,“ konstatovala Tomaštíková.

Nejvíce vozidel je v Brně na elektřinu. Jde zhruba o 300 tramvají a 130 trolejbusů. Autobusů je přes 320, přičemž zhruba polovina jich je na naftu a polovina na plyn.

Tomaštíková konkrétně uvedla, jak se ceny zvyšují. Za jednu MWh elektřiny se loni platilo 1 450 korun, letos 4 750 korun a pro příští rok se odhaduje cena na úrovni 5 500 korun. Jedna MWh plynu se loni nakupovala za 19 eur (466 Kč) a letos za 100 eur (2 452 Kč).

Nikdo nechce dodávat plyn

A když podnik poptával dodavatele plynu na příští rok, nedostal žádnou nabídku. Pokud by se to při dalším výběrovém řízení opakovalo, hrozí, že by neměly autobusy na plyn palivo. Ve všedních dnech se bez nich ale dopravní podnik neobejde. Obchodníci jsou teď velmi opatrní, protože cena plynu dramaticky kolísá kvůli ruské agresi na Ukrajině a kvůli nejistotě dodávek ruského plynu do Evropy.

Situace s plynovými autobusy je o to paradoxnější, že se zaváděly nejen v Brně kvůli tomu, že se sníží množství emisí, ale že bude provoz také levnější. A je to už čtyři roky, kdy se v Brně úspěšně testoval provoz autobusu na bioplyn čerpaný v čistírně odpadních vod. V době levných dodávek plynu však úspěšný projekt nenašel pokračování v praxi.

Všechny dopravní podniky také vkládaly naději do toho, že by mohly mít levnější trakční elektřinu. Poslanci loni v září schválili zákon, který má osvobodit železniční dopravce a dopravní podniky od platby poplatku za obnovitelné zdroje.

Ministerstvo dopravy vedené Martinem Kupkou (ODS) odeslalo na začátku jara žádost o notifikaci prostřednictvím antimonopolního úřadu k Evropské komisi, která musí veřejnou podporu schválit. „Očekáváme, že proces potrvá několik měsíců. Osvobození by pro nás letos znamenalo naději na úsporu 30 milionů korun, k čemuž tedy zřejmě nedojde,“ uvedla Tomaštíková.

Dopravní podnik každý měsíc musí dokládat městu, jak je na tom s hospodařením a podle toho dostává další kompenzace. V rozpočtu města je vyčleněna zhruba půlmiliardová suma na zvýšené náklady v souvislosti s vysokými cenami energií. Tato částka je ale určená pro všechny instituce v Brně, nejen pro MHD.