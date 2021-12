Brno proškrtá hromadnou dopravu i ve špičkách, i tak bude ve ztrátě

Od nadcházejícího víkendu se objem veřejné dopravy v Brně sníží o čtyři procenta, čímž Dopravní podnik města Brna (DPMB) ušetří asi 80 milionů. Kvůli zdražování energií mu přitom vzrostly náklady o přibližně 210 milionů.

„Hlavním cílem bylo, abychom optimalizovali dopravní výkony v časech, kdy není vytíženost MHD tak velká. Nechceme tím snížit komfort pro cestující,“ uklidňuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Podobně se snaží škrtání v jízdních řádech popisovat také zástupci dopravního podniku. Upozorňují, že jde především o méně vytížené časy, kdy MHD vozí v nadsázce především vzduch, a nikoliv cestující.

Omezí tak například některé večerní spoje trolejbusů. Třeba linka 33, která spojuje nádraží a brněnskou Slatinu, nebude večer od hlavního nádraží odjíždět každou čtvrt hodinu, ale nově jen po půl hodině.

„Konkrétně tato linka ale bude nachystaná na to, že až budeme mít dvacet nových trolejbusů, nasadíme je sem místo stávajících krátkých, takže se tím dostaneme na stejnou kapacitu,“ podotýká dopravní ředitel DPMB Jan Seitl. Tyto trolejbusy však budou jezdit méně často, přes den se jejich interval prodlouží z deseti minut na patnáct.

Kvůli úsporám prodlouží DPMB také provoz nočních autobusů, které nebudou o víkendu a ve svátky končit už v pět hodin ráno, ale až v sedm. Jen částečně je mezi pátou a sedmou doplní po půl hodině vybrané linky MHD.

Covid snížil příjmy z jízdného

Dopravní podnik tak šetří, kde se dá, přičemž opakuje, že škrtání a prodlužování intervalů mezi spoji ve špičkách se snažil předejít. Přesto i k tomu dochází.

Trolejbusová linka 35 pojede celý den v základní trase z Mendlova náměstí na Barvičovu a už tak nebude jezdit na Kamenný vrch, kde doplňovala páteřní linku 26. Ta by ovšem pode Seitla měla být naopak kapacitně posílena, aby tento výpadek nahradila.

Kvůli malé poptávce ze strany cestujících dopravní podnik také zruší posilové autobusové linky 63 a 74 provozované ve špičkách v pracovních dnech. „Kdybychom to chtěli vzít do detailu, museli bychom porovnávat jízdní řád každé linky,“ vysvětluje Seitl, proč nelze jmenovat, kterých linek se omezení dotkne. Méně či více minutami se totiž posouvají intervaly skutečně prakticky u všech.

Ani s úsporami za vyškrtané spoje však dopravní podnik zdaleka nepokryje nejen náklady za stoupající ceny energií, ale ani plánované navýšení mezd. Zdaleka nebude stačit ani to, že Brno nepatrně navýšilo provozní příspěvek DPMB zhruba o 45 milionů korun na 2,2 miliardy. Celkové zvýšené náklady provozu MHD jsou vyčíslené na 435 milionů korun.

Otazník totiž visí mimo jiné nad tím, jaké budou kvůli trvající pandemii covidu tržby z jízdného. Letos jsou zatím asi o třetinu nižší než v posledním „necovidovém“ roce 2019, i proto už pro příští rok naplánoval dopravní podnik hospodářskou ztrátu zhruba sto milionů. Z čeho ji zaplatí?

„Správná otázka, ale já na ni teď nemám odpověď. Představenstvo bude zasedat v lednu,“ krčí rameny generální ředitel DPMB Miloš Havránek. A to je rád, že cenu plynu pro 160 autobusů na CNG se podrželo udržet pro příští rok stále nízkou.

Nákup nových strojů s otazníkem

S Brnem jakožto vlastníkem je DPMB domluvený, že jej bude každý měsíc informovat, jak se vyvíjí náklady, a podle toho případně dál upravovat provoz. Není vyloučeno, že se některé spoje ještě dál omezí, nebo se naopak se vrátí.

Nedostatek financí se projeví i na plánovaných investicích. Původně si dopravce myslel, že i za pomoci peněz města bude opravovat dvě tramvajové tratě. Nakonec to bude buď ta na Moravanské Lány, nebo z Osové do Starého Lískovce. Každá z těchto akcí vychází asi na 120 milionů korun.

Jasné však je, že se nezastaví stavba prodloužení tramvajové trati k bohunickému kampusu. Do provozu ji chce DPMB uvést ještě před komunálními volbami příští rok na podzim a nasadí na ni zcela nové obousměrné tramvaje.

Těch může do roku 2026 nakoupit až čtyřicet, příští rok však pořídí jen dvě. A otazník visí i nad dalšími nákupy. Zatímco 31 nových dieselových autobusů do Brna příští rok dorazí, u dvaceti nových trolejbusů to není jisté. Dopravní podnik na ně v tuto chvíli nemá peníze a doufá, že se mu podaří získat dotace.