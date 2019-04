Znásilňoval kluky a žádal videa, teď chce bývalý skautský vedoucí z vězení

Mertl se svým milencem a kolegou Milanem Machátem ze skautského oddílu Bobři v Ústí nad Labem zneužíval mladé chlapce, vydíral je a mámil z nich nahé fotky a videa, na kterých masturbovali. To vše pod falešnou dívčí identitou.

Pro chlapce z oddílu byl však kamarádem, který jim chtěl od domnělé vyděračky ze sociálních sítí pomoci.

Teď se Mertlovým případem znovu zabýval okresní soud pro Brno-venkov. Předsedkyně soudu Lenka Šebestová nechala přehrát dokument Seznam se bezpečně, který celou kauzu podrobně mapuje.

V něm kromě Mertla mluví třeba jeho skautský nadřízený, odbornice na deviace, ale také jedna z obětí a její matka. Dokument vznikl po třech letech, které Mertl strávil ve vězení.

„Celý dokument je pro mě hrozné zrcadlo, ukazuje mi, co jsem za zrůdu. Je s tím těžké žít, vyčítám si to dennodenně. Proklínám se za to. Moc nevím, o co tady vlastně žádám. Ale musím ven,“ uvedl odsouzený Mertl.

Před chlapci předstírali, že jsou také vydíráni

Mertl s Machátem postupovali tak, že nejdříve vytvořili falešný profil dívky na sociální síti Facebook. Přes něj kontaktovali chlapce většinou ve věku 12 až 18 let.

Po krátké konverzaci po nich dívčiným jménem začali požadovat fotky. A pod pohrůžkou zveřejnění poté chtěli také videa, na nichž měli chlapci masturbovat. Třetím stupněm pak byl požadavek na natočení mužského sexu ve třech.

Mertl s Machátem se právě ve chvíli, kdy od svých obětí požadovali video se skupinovým sexem, stylizovali do role zachránců, kteří chlapcům pomohou. Předstírali, že jsou stejně jako oni vydíráni.

S některými z 39 obětí měli i opakovaný styk. Několik chlapců při vyšetřování uvedlo, že byli ke styku nuceni násilím.

„K poškozeným cítím obrovskou lítost a zármutek. To, co kvůli mně prožili v takto mladém věku... Nikdy jsem to neměl dělat a zasahovat jim do života. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí. A ne je nutit do něčeho, co si oni sami nemohli vybrat,“ komentoval své činy Mertl.

Nevyšel bych ven bez dohledu, říká Mertl

Ten u soudu uvedl, že bude ještě potřebovat pomoc. „Díky léčbě v Kuřimi na speciálním oddělení jsem dostal náhled a pokračuji v léčbě. Budu pokračovat i po propuštění. Nedokážu si představit, že bych vyšel jen tak ven bez nějakého odborného dohledu,“ uvedl.

„Jsem heterosexuální panic, takže až budu mít i tuhle zkušenost, tak ji budu potřebovat prodiskutovat s odborníkem. A zvážit to, jestli se moje preference změní, nebo jestli zůstanu do konce života stejný,“ dodal Mertl.

Soud odložil veřejné zasedání na neurčito a nechá zpracovat psychologický posudek odsouzeného. „Po dosud provedeném dokazování dospěl

soud k závěru, že je na místě, aby byl ve věci ještě zpracován znalecký posudek. Aby měl soud ještě odborný náhled na to, do jaké míry a kam se pan odsouzený případně výkonem trestu posunul,“ sdělila Šebestová.

Ústecký krajský soud oba muže v roce 2013 poslal na deset let do vězení, o rok později trest potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze. V platnosti zůstal také verdikt o desetiletém zákazu práce s dětmi a mládeží a nařízená ambulantní sexuologická léčba.

Do vězení šli za trestné činy znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, ohrožování výchovy dítěte, ale také pro výrobu dětské pornografie a dalších skutků. Mertl je ve výkonu trestu v Kuřimi na Brněnsku, proto jeho žádost posuzuje soud pro Brno-venkov.