Soud by pustil vedoucího, který zneužíval skauty, žalobce podal stížnost

Mertl si odpykal dvě třetiny desetiletého trestu, ve vězení zatím zůstává. Státní zástupce totiž proti rozhodnutí na místě podal stížnost, takže není pravomocné, sdělil mluvčí soudu Dušan Beránek.

Soud dostal Mertlovu žádost loni na podzim, u posledního veřejného zasedání před soudem v polovině dubna odsouzený řekl, že se za to, co udělal, proklíná.

„Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co si (zneužití chlapci) prožili kvůli mně, to jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit,“ řekl tehdy Mertl.

Soudkyně veřejné zasedání následně odročila na neurčito kvůli vypracování znaleckého posudku z oboru psychologie. V úterý se veřejné zasedání konalo v kuřimské věznici, kde si muž trest odpykává.

„Soud podmíněně propustil odsouzeného Martina Mertla z výkonu trestu odnětí svobody. Rozhodnutí však není pravomocné, neboť státní zastupitelství proti němu podalo ihned po jeho vyhlášení stížnost. Věcí se tedy bude ještě zabývat Krajský soud v Brně,“ uvedl Beránek.

Chlapce lákali na falešné profily dívek

V roce 2013 Mertla poslal ústecký krajský soud za zneužití téměř čtyř desítek chlapců ze skautského oddílu na deset let za mříže. O rok později trest potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze.

Martin Mertl se svým milencem a kolegou Milanem Machátem ze skautského oddílu Bobři v Ústí nad Labem zneužíval mladé chlapce, vydíral je a mámil z nich nahé fotky a videa, na kterých masturbovali.

Mertl s Machátem, kteří měli podle informací MF DNES přezdívky Piškot a Meluzín, postupovali tak, že nejdříve vytvořili falešný profil dívky na sociální síti Facebook. Přes něj kontaktovali chlapce většinou ve věku 12 až 18 let.

Po krátké konverzaci po nich dívčiným jménem začali požadovat fotky. A pod pohrůžkou zveřejnění poté chtěli také videa, na nichž měli chlapci masturbovat. Třetím stupněm pak byl požadavek na natočení mužského sexu ve třech.

K poškozeným cítím obrovskou lítost a zármutek, řekl soudu

Mertl s Machátem se právě ve chvíli, kdy od svých obětí požadovali video se skupinovým sexem, stylizovali do role zachránců, kteří chlapcům pomohou. Předstírali, že jsou stejně jako oni vydíráni.

S některými z 39 obětí měli i opakovaný styk. Několik chlapců při vyšetřování uvedlo, že byli ke styku nuceni násilím.

Mertl u soudu uvedl, že bude ještě potřebovat pomoc. „Díky léčbě v Kuřimi na speciálním oddělení jsem dostal náhled a pokračuji v léčbě. Budu pokračovat i po propuštění. Nedokážu si představit, že bych vyšel jen tak ven bez nějakého odborného dohledu,“ sdělil.