Brno teď prochází normalizací, kritizuje koalici zastánce chudých Freund

„Po tom, co se nám podařilo, mě to tolik nefrustruje. Dokázali jsme z Brna změnit náhled na sociální bydlení v celé republice,“ podotýká Martin Freund.

„Mnoho měst se rozhodlo Housing first (projekt na ukončení bezdomovectví pro jednotlivce – pozn. red.) realizovat. Beru to jako kontinuální boj. Je skvělý pocit, když se někdo z ulice dostane do bytu,“ říká Freund, který dnes pracuje jako expert na sociální bydlení v Bratislavě.

S bývalou koalicí jste nastartovali projekty pro zabydlení 65 jednotlivců a 50 rodin, teď dostanou sociálně slabší jen deset bytů každý rok. Jak toto rozhodnutí vnímáte?

My jsme hlavně plánovali akční plán pro rodiny s dětmi, což bylo sto bytů ročně. Byl to závazek ukončit bezdomovectví rodin s dětmi úplně. Není důvod, proč by tady bezdomovectví vůbec mělo být, máme 1 500 volných bytů a 600 rodin na ubytovnách. V Praze 7 se to podařilo. A jak vnímám rozhodnutí? Máme primátorku z ODS, která se živila vymáháním pokut za jízdy načerno. Bylo mi to jasné hned od začátku, i když mi někteří kolegové na začátku nevěřili. Zkušenost s brněnskou ODS mám deset let.

A co říkáte postoji Pirátů?

Vím, proč jsem odešel z jejich kandidátky. Poznal jsem ty lidi a věděl jsem, jací jsou. S Tomášem Koláčným jsem seděl tři roky v kanceláři. Nepřekvapilo mě, jak se zachovali, ale bylo asi důležité, aby si to uvědomili i ostatní. V Brně je to bohužel zabité do konce volebního období.

I proto jste odešel do Bratislavy?

Šel jsem tam, protože Matúš Vallo vyhrál volby a měl kolem sebe lidi, kteří přemýšlí stejně jako já. Je tam velká politická podpora, aby se věci začaly dělat jinak a lépe, což je skvělá výzva. Získal jsem know-how a hledal jsem, kde ho můžu uplatnit. Na Slovensku je vůle něco měnit, zároveň výchozí podmínky jsou děsivé. Udivuje mě, že v zemi ve střední Evropě, v hlavním městě, není jediná pořádná noclehárna provozovaná městem.

Co říkáte na vyjádření náměstka brněnské primátorky Roberta Kerndla, podle kterého někteří lidé do ubytoven patří?

Je to nehorázná lež. A maličko frustrující na tom je, že jsme dokázali, že všechny tyto žvásty nejsou pravda, ale někteří lidé je budou opakovat do zblbnutí, protože člověk je schopen vynaložit obrovské množství energie, aby si udržel své vlastní předsudky. Vůči těm lidem je to dehonestující hnus.

Městské byty nyní dostanou jen „bezproblémoví“ lidé, tedy bez trestní minulosti a závislostí, že?

Není to oficiálně v podmínkách, protože by město nedostalo peníze, ale náměstek Kerndl to říká do médií velmi otevřeně a vliv na výběr lidí bude mít komise, kde jsou prakticky jen samí politici a dva odborníci. Nikdy bych si nemyslel, že ODS bude souhlasit s principy Housing first. Co mě na tom zaráží, je snaha dělat, že to tak není, a do očí lidem lhát, že pokračují v Housing first i přesto, že to prokazatelně není pravda. Když vidíte lidi žít na ulici nebo na ubytovně, na první pohled vás možná nenapadne, že by byli schopni bydlet. Je to projekce předsudků.

Jak to myslíte?

Klademe na lidi v nouzi víc požadavků než na ty, kteří nejsou v problémech. Chceme, aby jejich děti chodily do školy, aby měly dobré známky, aby oni sami nepili, nebrali drogy, chodili do práce. Ale kolik lidí, kteří dnes bydlí, tohle všechno splňuje? Když má člověk nájemní smlouvu, nikdo se neptá, jestli si může dát pivo. V naší vychlastané zemi jsou bezdomovci jediná skupina, která má zakázáno pít.

Co říkáte na to, jak se situace v Brně vyvinula?

Říkám tomu brněnská normalizace. Poslední čtyři roky tady bylo uvolnění, takové brněnské jaro, a teď se to vrací zpátky. Ruší se hudební kluby, cyklostezky a vrací se vše do původní podoby. Je potřeba, aby hlas liberálního, otevřeného Brna byl slyšet alespoň z občanské opozice. Už od voleb dáváme dohromady aktivní lidi a vytváříme platformu, která je bude zastřešovat. Půjdeme s tím ven zhruba do měsíce.

Plánujete opět kandidovat?

To je daleko. Nyní je potřeba se v rámci občanské společnosti stavět za hodnoty, které jsou pošlapávány právě teď.

Bude nakonec současná koalice řešit bezdomovectví?

Nebude dělat nic. Mají pár projektů pro takzvané slušnější lidi a až do konce období to budou nazývat Housing first. Piráti tvrdí, že budou každý rok žádat o další byty, ale z dosavadního chování není důvod věřit, že to tak bude. Sociální politika není pro novou koalici priorita. Pro nás byla. Možná že se jim podaří vybudovat nízkoprahové centrum.

Co ubytovna v Železniční ulici?

Tu možná udělají taky. Městskou ubytovnu na Železniční jsme plánovali ještě my, avšak tehdy jako krizové bydlení pro lidi v akutní krizi, které město skutečně potřebuje.

Pořád je to ale ubytovna, není to vytloukání klínu klínem?

Nová koalice si ale nemyslí, že si někteří lidé zaslouží bydlet jinde než na ubytovně.

Za poslední rok a půl přitom téměř 250 lidem ze tří ubytoven hrozilo, že skončí na ulici...

Když zavírali ubytovnu na Šámalce, tak jsme zajistili krizové bydlení a později všechny rodiny s dětmi získaly nájem v městském bytě. Lidé z ubytovny na Olomoucké šli z těžkých podmínek do ještě horších, město naprosto selhalo. Těchto situací bude přibývat, protože ubytovny jsou ve strašném stavu, nikdo do nich nikdy neinvestoval ani korunu a byznys s chudobou se přestal vyplácet. Všichni patrně čekají na to, až v některé ubytovně spadne strop a někoho zabije. Ubytovny nejsou k žití. Lidé by se měli podívat do Bratislavy nebo na východ Slovenska, aby viděli, jak to může dopadnout.

Jak je na tom Bratislava?

V Bratislavě nemají téměř nic. Někteří lidé žijí v parcích, na lavičkách a ve stanech. To se klidně může stát i u nás. Pokud projde změna dávek, kterou navrhuje ministryně Maláčová, dopadne to na města, která nejsou připravena, a na obrovské množství lidí, kteří nemají kam jít. Je to naprosto šílené a nezodpovědné. Doufám, že se to podaří zastavit.

Brno má ve svém majetku 28 tisíc bytů, z toho kolem 1 500 volných. V čem je háček?

Je to politika. Není populární dávat byty takzvaně nepřizpůsobivým. Když politici tvrdí, že chtějí dávat byty rodinám s dětmi, nikdy tím nemyslí romské rodiny na ubytovnách. Když tvrdí, že chtějí dávat byty seniorům, nikdy tím nemyslí seniory na ulici. Druhý problém je, že většina bytů je svěřená městským částem. Brno má odborné kapacity, zdroje i možnosti. Má peníze, aby mohlo opravit všech 1 500 bytů a rozdat je lidem v nouzi, jenže to nedělá. Poslední měsíce zaznamenáváme v některých částech, zejména na Brně-sever, tendence vyhazování chudých z bytů. Byl bych rád, kdybych si mohl být jistý, že to nesouvisí s chystanou privatizací. Vyhazují lidi, kteří nedluží, nebo ty, kterým nadační fond přispěl k zaplacení nájemného. Jsem z toho znepokojený.

Jaký může mít dopad další zavírání ubytoven na děti ze sociálně slabších rodin?

Hrozí odebírání dětí, které půjdou patrně do ústavní péče. Všichni víme, jaký to má vliv na vývoj dítěte. Nehledě na to, že je to hrozně drahé, jedno dítě v dětském domově stojí stát kolem 40 tisíc měsíčně. Rodiny jednoduše nemají na výběr žádnou alternativu, ubytovna je tou skutečně poslední, která jim zbývá, jinak by tam nebyly. Přitom je to jednoduché. Všichni se můžou podívat na veřejné hodnocení projektů na zabydlování, které jsme rozjeli. Každá rodina ročně ušetří státu několik set tisíc, zlepšuje se zdravotní stav rodin a děti se do nich vrací.