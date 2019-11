Nové Žít Brno? Obr má plán B i ambice, podporuje ho Hilšer a Wagnerová

10:24 , aktualizováno 10:24

Novou iniciativu Otevřené Brno propojují s hnutím Žít Brno někteří lidé, kritika vedení města i to, že zatím nechce do voleb. Oponenti tomu ale nevěří. „Obr“ chce do roka představit směr, jímž se má Brno ubírat.