Lupič šplhal do pootevřených oken, pronikl do nejméně dvaceti budov

V minulosti několikrát trestaný muž z Brněnska opustil naposledy věznici loni v květnu. Spořádaný život mu ale vydržel jen několik měsíců.

Od začátku roku se podle kriminalistů vloupal do nejméně dvou desítek objektů. „Číslo nemusí být konečné. Kriminalisté prověřují další podobné případy, ve kterých by mohl hrát stěžejní roli,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Podezřelý se do objektů dostával výhradně přes okna otevřená na ventilaci, nevadilo mu přitom ani šplhání do výšky. „Jeho rukopis trestné činnosti byl z tohoto důvodu poměrně snadno čitelný. Důvodem vloupání podle jeho slov byla pouhá potřeba dostat se do pootevřeného okna,“ řekl vedoucí policejního územního odboru Brno-venkov Jaromír Novotný.

Většinu peněz prohrál v automatech

První zjištěný případ se odehrál začátkem roku v Pohořelicích, kde lupič sebral notebook, fotoaparát, mobily a další věci. O několik dní později zamířil do Rajhradu či fitness centra v Brně, odkud si zase odnesl notebook a desetitisícovou hotovost. Se skoro sto tisíci korunami odešel z nočního vloupání do firmy ve Starém Lískovci.

Největší úlovek na něj ale čekal v centru Brna, kde se po hromosvodu dostal k pootevřenému oknu do firemních kanceláří. V pokladnách našel téměř sto tisíc korun a podařilo se mu najít i klíč od trezoru, ve kterém byly skoro dva miliony korun.

„Muž většinu peněz stihl utratit, nebo spíše prohrát na automatech. Vyměnil ale i několik aut či telefonů a s přítelkyní si užil zahraniční dovolenou,“ sdělil Novotný. Policisté muži zabavili ukradenou motorku, jeho vlastní koloběžku a několik mobilů.

Škoda po vloupáních je vyčíslena asi na 2,7 milionů korun. Bezmála 2,5 milionu muž ukradl, zbytek připadá na poškození věcí. Za tyto zločiny mu hrozí dva až osm let vězení.

„Kromě uvedených případů jsme ještě při domovní prohlídce našli plynovou zbraň a střílecí tužku. S něčím takovým jsme se dosud nesetkali, je to zřejmě předmět určený k paralyzování člověka na krátkou vzdálenost. Z tohoto důvodu mu navíc hrozí i obvinění z nedovoleného ozbrojování. Muž je nyní ve vazbě,“ podotkl Novotný.