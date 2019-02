Zrušenou leteckou linku do Mnichova chtějí v Brně obnovit už v září

Už příští týden v pondělí proto plánují krajští radní vypsat nový tendr. „Určitý zájem leteckých společností jsem již zaznamenal, takže jsem v tomto lehkým optimistou,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Podle něj by mohla letadla z Brna do Mnichova znovu začít létat už letos v září.

Nejdříve potřebuje kraj ukončit smlouvu se zkrachovalou britskou společností. Musí však počkat do pátku. V té době totiž počet neuskutečněných letů na lince po sobě stoupne na dvacet, což kraj opravňuje smlouvu vypovědět.

„Pokud to tak bude, tak krajská rada na svém jednání 25. února přijme usnesení o ukončení smlouvy a hned vyhlásí výběrové řízení na linku z Brna do Mnichova. Potom poběží lhůta šedesáti dnů na zveřejnění tohoto oznámení a možnosti přihlášení leteckých dopravců,“ přiblížil Šimek další postup.

Mezi Brnem a Mnichovem se začalo létat v roce 2015, od května 2018 pak v takzvaném závazku veřejné služby, jinými slovy, že kraj leteckou linku dotoval. Zároveň se však tím rozšířil počet spojů na dva denně v každém směru od pondělí do pátku a v neděli na jeden pár spojů.

Za rok 2018 Jihomoravský kraj zaplatil letecké společnosti za provozování linky, kterou využívalo 2 200 lidí měsíčně, necelých 22 milionů korun.

Po zkrachovalém britském dopravci teď bude kraj vymáhat ztrátu necelých dvou milionů korun ze záloh na už neuskutečněné lety. Kolik však dokáže od firmy získat, dnes není jasné.

„Předpokládám, že se kraj přihlásí do insolvenčního řízení. Je však asi naivní očekávat, že bychom dostali sto procent z této částky,“ prohlásila krajská náměstkyně Taťána Malá (ANO).

I přes snahy vedení kraje v čele s hnutím ANO, aby z brněnského letiště létalo více linek, svým slibům zatím nedostálo.

Aktuálně z Brna létají pravidelně dvě linky – do Londýna a italského Bergama nedaleko Milána. Na jaře přibude ještě Berlín a na podzim by chtěl kraj přidat ještě spoje do Bruselu. Čtyři pravidelné linky nicméně fungovaly už při nástupu hnutí ANO do vedení kraje.