Brno po třech letech přišlo o leteckou linku do Mnichova. Firma zkrachovala

Krach zdůvodnila i nárůstem cen paliv v poslední době a také nejistotou, která panuje kolem chystaného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Cestující s koupenými letenkami mají kontaktovat cestovní kancelář, přes kterou si je koupili. Lidem, kteří si koupili letenky přímo přes Flybmi, se vrátí peníze.



Hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka (ANO) tato novinka zaskočila. „Již v lednu jsme jim poslali dopis s dotazem, jestli chystaný Brexit bude mít nějaký vliv na jejich závazek veřejné služby, ve kterém pro Jihomoravský kraj zajišťují linku Brno-Mnichov-Brno. Dříve než odpověď přišla z médií zpráva o zrušení všech linek a o krachu společnosti,“ uvedl hejtman.

Provoz linky dotoval kraj. Hradil společnosti náklady na provozování linek formou měsíčních záloh a následného vyúčtování. Za rok 2018 Jihomoravský kraj zaplatil za provozování této linky letecké společnosti BMI regional necelých 22 milionů korun.

V pondělí bude hejtman kontaktovat vedení společnosti a zváží další postup. „Pro kraj to teď zejména znamená vybrat ve veřejné soutěži jinou společnost, která bude v letech do Mnichova pokračovat. Do té doby bude bohužel Brno bez leteckého spojení do Mnichova, ale doufáme, že se nám podaří tuto linku opět obnovit,“ dodal Šimek.

Linka Brno-Mnichov začala fungovat na konci roku 2015. Mezi Brnem a Mnichovem aerolinky provozovaly 11 letů týdně. Využívalo ji zhruba 2 200 lidí měsíčně.

Aerolinky Flybmi létaly se 17 stroji do 25 evropských měst a zaměstnávají 376 lidí v Británii, Německu, Švédsku a Belgii. Loni uskutečnily na 29 000 letů a přepravily 522 000 cestujících.