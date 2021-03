Znojmo oplakává oblíbeného metaře. Byl dobrou duší města, říkají lidé

„Když jsem se to dozvěděla, samovolně mi vyhrkly slzy,“ svěřuje se znojemská šperkařka Iveta Hlobilová.

„Pohled na jeho parte mě zasáhl jako máloco v poslední době, která je přitom hodně krušná. Přiznám se, že jsem neznal jeho jméno, ale byla to dobrá duše starého města. Každý se s ním rád zastavil a prohodil pár slov, přinášel dobrou náladu do všedních dní. Ve Znojmě teď bude o něco smutněji,“ sděluje místostarosta města Lukáš David z uskupení Pro Znojmo.

Právě to na Facebook umístilo informaci o Outulného úmrtí, pod níž se vyrojily na dvě stovky komentářů. Všechny se shodovaly, že Znojmo v „obyčejném“ uklízeči přišlo o mimořádného člověka.

„Byl opravdu dobrou duší města. Na každého se usmíval, promluvil s ním, byl to hrozně milý člověk. Kdyby byli všichni takoví jako on, bylo by na světě hezky,“ vyzdvihuje Hlobilová.

Outulný se svým zametacím strojem pracoval na území městské památkové rezervace. Každého, kdo tudy procházel, potěšil širokým úsměvem, popřál mu hezký den, případně okomentoval počasí nebo novinky ve městě či ve světě.

„Lidé často považují ty, co vykonávají takovou práci, za někoho podřadného, ale on to tak vůbec nebral,“ popisuje Hlobilová.

Podle ní měl oblíbený uklizeč také slabost pro psy. „Pokaždé měl v kapse připravený nějaký pamlsek. Moje dcera zažila situaci, kdy se náš pes vykadil uprostřed náměstí a ona nesla sáček s bobky na vyhození. Když ho míjela, tak sáček vzal a vyhodil do popelnice, kterou vezl. Bylo to hrozně hezké gesto, které ho vystihuje. Měl srdce na pravém místě a takovou tu lidskou všímavost,“ oceňuje šperkařka.

Při tom všem Outulný zároveň poctivě plnil své pracovní povinnosti. „Potkávali jste ho v ulicích Znojma, aniž byste tušili, že jde o jednoho z našich nejspolehlivějších zaměstnanců. Všichni truchlíme nad jeho předčasným odchodem,“ napsal v nekrologu Josef Esterka, jednatel společnosti FCC Znojmo, která Outulného zaměstnávala.



„Jeho zametací stroj sice osiřel, ale vzpomínky na Leoška jen tak z paměti nevymizí. Jeho poctivé pracovní nasazení, přátelské povídání s mnohými z vás, bezelstná a upřímná povaha a dobrosrdečnost z něj činila člověka, který nám všem bude opravdu chybět,“ doplnil Esterka.

PRO ZNOJMO Před týdnem nás náhle a předčasně opustil pán, se kterým se jistě spousta z nás, Znojmáků, v historickém centru města ráda potkávala. Pan Outulný se staral o to, aby ulice a náměstí starého města byly vždy čisté. Při každém setkání popřál s velkým úsměvem na tváři pěkný den, krátce okomentoval počasí, novinky ve městě i ve světě, člověk po setkání s ním měl vždy hned lepší náladu. Jeho odchod nás zaskočil a moc zarmoutil. Rodině a všem jeho blízkým vyjadřujeme hlubokou soustrast! R.I.P.

Podle bratra zesnulého trpěl Leo Outulný od mládí následky vážné autonehody, kterou nezavinil.

„Chuť do života a jeho pevná vůle ho dostala zpátky do běžného života. Bohužel trvalé následky se stále ozývaly a Leošek musel stále častěji navštěvovat různé lékaře. Poslední den života mu lékař diagnostikoval výduť na aortě, chtěl ho nechat hospitalizovat v Brně, kde by byl hned operován. Tato informace ho rozrušila natolik, že mu aorta praskla a byl na místě mrtev,“ uvedl René Outulný na Facebooku.