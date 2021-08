Recidivista přepadával seniory. Musím si vybírat slabší oběti, vysvětloval

Nejmladší oběti bylo 76 let, nejstarší 88 let. Čtyřiačtyřicetiletý recidivista přepadával důchodce v Brně, kterým vytrhával tašky. Podle policistů se dopustil čtyř krádeží. Zadrželi ho na nádraží ve Znojmě. Nyní mu hrozí až deset let za mřížemi.