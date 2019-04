Většina lidí umírá v nemocnicích. Kraj chystá vylepšení paliativní péče

6:50 , aktualizováno 6:50

Od nemocnic lidé očekávají především to, že se tam vyléčí. Ne vždycky to však jde a pro pacienta se nemocniční pokoj stane místem poslední cesty. V tom, aby mu ji lékaři poskytli co nejpohodlnější a nejdůstojnější, jsou na jižní Moravě ještě rezervy. Kraj proto pracuje na koncepci paliativní péče.