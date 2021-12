Kino Scala a Divadlo Bolka Polívky čeká oprava. Uzavřou se na tři roky

Investiční záměr schválili brněnští radní. „Budova neprošla zásadní stavební změnou od 70. let minulého století. Lze zde tedy najít závady různého charakteru a její stav neodpovídá požadovaným standardům. Některé nedostatky objektu navíc narušují jeho statiku,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Oprava zahrnuje mimo jiné modernizaci obou provozů, statické zajištění prostor, zvednutí hlediště v divadle, nové technologie jeviště, hlukovou izolaci stropu a novou vzduchotechniku.

Že jsou opravy třeba, potvrzují i divadelníci.

„Při programových poradách často narážíme na fakt, že řada divadelních představení, která bychom chtěli pozvat do Brna, vyžaduje funkční jevištní technologie. A to především tahy, které u nás v divadle od 70. let nejsou kvůli malé nosnosti stropní konstrukce,“ řekla ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková.

A dodala, že pro lepší divácký komfort je nutné kompletně přebudovat hlediště na stupňovité a odhlučnit provoz kina a divadla.

„Naše produkce se totiž vzájemně ruší. Jsme rádi za to, že město stav budovy zajímá. Doposud šlo vše řešit přes letní prázdniny částečnými opravami,“ dodala Komárková.

Všechny tyto plány narážejí na jeden zásadní limit – a tím je právě statika budovy. Bez opravy narušené statiky nelze pokračovat v těchto plánech, a tedy ani v rozšiřování programové nabídky divadla.

Divadlo hledá náhradní scénu

Oprava začne v roce 2023 a bude trvat tři roky. „Předpokládané stavební úpravy si vyžádají přerušení provozu a uzavření prostor divadla a kina na nezbytně dlouhou dobu. Předem se na tom dohodneme s oběma nájemci těchto prostor,“ konstatovala Vaňková.

Kdy a na jak dlouho nicméně zatím není jasné. „Náhradní prostory, kde bychom mohli naši činnost provozovat denně, hledáme ve spolupráci se zástupci odboru kultury. Není to jednoduché, protože takové budovy jsou v Brně pochopitelně obsazené,“ posteskla si Komárková.

Ani šéf Univerzitního kina Scala zatím neví, jak se opravy dotknou provozu. „Podrobnější informace zatím nemáme. Je to ještě daleko a oprava by se měla dotknout především divadla,“ reagoval ředitel Scaly Radek Pernica.