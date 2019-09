Vandalové poničili fasádu divadla, udělali si z ní překážkovou dráhu

Chybí jen poslední nedodělky a drobnosti a oprava brněnského Janáčkova divadla bude hotová. V budově se sice už od loňského listopadu hraje, ale její část stále fungovala v provizoriu.

Dělníci teď upravují parčík u zadní části a chystají se zlikvidovat poslední zbytky staveniště. Největší investiční akce v dějinách brněnského Národního divadla za zhruba 700 milionů tím skončí. Přesto už teď musí vedení divadla spolu s městem řešit další problémy.

Vypořádat se musí například s řáděním skejťáků a parkouristů, kteří vzali útokem boční fasádu divadla směrem do parku. Z travertinových desek, kterými je stěna obložená, si udělali překážkovou dráhu.

Opravy za statisíce, opatření za miliony

„Je to katastrofa. Celý bok k terase do parku je rozbitý. Fasáda je udělaná dobře, ale projektanti nepočítali s tím, že někdo vyběhne po fasádě, odrazí se od ní a udělá salto. Je pochopitelné, že desky popraskaly,“ říká autor projektu rekonstrukce divadla architekt Petr Hrůša.

V současnosti terasu uzavřely mobilní zátarasy s cedulí, že prostor hlídají kamery. Vedení divadla přemýšlí o tom, že na noc sem vstup zakáže i do budoucna. Ale i případný nový plot nebo uzamykatelnou bránu musejí odsouhlasit památkáři, stejně jako každou jinou úpravu nebo změnu.

„Opatření nás netěší, ale bohužel budova divadla zezadu není proti vandalům nijak chráněná. Hledáme způsob, který by respektoval, že prostor zůstane přes den otevřený, ale v pozdních nočních hodinách bude nepřístupný,“ předestřel ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.

Podle Hrůši bude potřeba zničené travertinové desky nahradit. „To přijde řádově na stovky tisíc, ale ještě předtím musíme vyřešit to, aby se vandalové k fasádě vůbec nedostali. Variant je několik a žádná není levná. Může to být instalace odolných předsunutých zábran nebo nějaký plot nebo uzamykatelná brána. To bude stát miliony,“ poznamenal architekt. A zaplatit je musí město jako zřizovatel divadla.

Magistrát již dříve zareagoval na incidenty změnou provozního řádu parku kolem divadla – je zde zakázáno ježdění na skateboardu a podobné sporty.

Vedení divadla kvůli incidentům podalo trestní oznámení, takže případem se zabývá policie.

„Vyšetřujeme to jako poškozování cizí věci. Jedná se o případy z června a července a podle snímků z kamer už máme podezřelé. Další ještě zjišťujeme,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka. Pachatelé by mohli dostat až rok vězení.

Rybí restauraci radní zamítli, náhradní řešení se hledá

Kromě fasády je potřeba ještě vyřešit otázku, co bude s prostorem po restauraci Bohéma. Zabírá velkou část přízemí do Rooseveltovy ulice a v 60. letech patřila mezi populární brněnské restaurace, hojně ji navštěvovali umělci.

Její pověst však v 90. letech začala upadat a nevylepšila ji ani návštěva populárního Zdeňka Pohlreicha, který sem se štábem přijel natáčet televizní pořad Ano, šéfe. Natáčení však nejen kvůli aroganci majitelů předčasně ukončil.

Po rekonstrukci Janáčkova divadla má dojít i na modernizaci restaurace. Zájem o ni měl majitel sítě prodejen ryb a rybích specialit Ocean 48, pro kterého už projektanti začali malovat příslušný interiér. Nakonec ale tuto variantu brněnští radní neschválili.

„Můj osobní názor je, že pro restauraci to není dispozičně vhodné místo. Je příliš velké a jde sem málo slunce. Chtěli bychom najít lepší řešení, a to co nejdříve,“ sděluje náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).

S tím souhlasí i radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti). „Restaurace je ještě ve hře, ale jsou tu i další varianty, například divadelní výukové centrum nebo zázemí pro akce v rámci Evropského hlavního města kultury, na které chce Brno kandidovat v roce 2028,“ vysvětlil Fišer s tím, že na radě chce celou věc rozhodnout do konce roku.

Pro multifunkční prostor, kde by se pořádaly vzdělávací a doprovodné aktivity, je i ředitel Glaser. Podle něj ale potrvá zhruba dva roky, než bude prostor dokončený.

Alespoň jeho část chce divadlo využít už teď. V místech, kde se dříve vcházelo do restaurace, začne v pátek fungovat nové zákaznické centrum a večerní pokladna. Ta bude otevřena vždy 45 minut před začátkem představení a nahradí stávající večerní pokladnu ve foyer Janáčkova divadla.

Kolaudace poslední části budovy je stanovena na 19. září a zájemci si celé opravené Janáčkovo divadlo včetně zázemí poprvé prohlédnou 27. listopadu při akci Otevřený dům s Janáčkem.