Polívka jako génius lži. Jako dnes, kdy se lež vydává za názor, říká režisér

Dva tuláci, možná spíš pobudové, voják a filozof, se sejdou v rozbořeném kostele, kde se handrkují ve velkém zápase o pravdu a spravedlnost.

„Oba lžou, protiřečí si, popírají sami sebe. Jejich vzpomínání plné cynismu je proto útržkovité, asi nepravdivé, ale zábavné a přitažlivé. Jsou to šarmantní nuzáci lží. Vytvářejí si nepochopitelné dějiny, které se jim mění pod rukama, jak je napadne,“ přibližuje Karel Steigerwald děj své nové hry.

Tragickou komedii napsal konkrétně pro Boleslava Polívku, jenž ztvární vojáka, Cyril Drozda si zahraje filozofa.

„Tématem je žonglování lži a cynismu v prolhaných kulisách současnosti i minulosti. Většina her Karla Steigerwalda je vizionářská. Předpověděl už řadu věcí včetně antisvěta. A dneska se mluví o tom, že co dělá Rusko na Ukrajině, je antisvět,“ zamýšlí se režisér Břetislav Rychlík.

Postavy spolu nevedou normální dialogy, ale spíše se vzájemně vyslýchají, trochu soudí, šacují a provokují. „Hra je o střetnutí dvou světů – jeden je vojenský, lživě hrdinský a podivně pyšný, druhý svět je spíše ten náš západní, který je plný pochyb nad každou větou, jež se vysloví. Pochybuje nad sebou až takovým způsobem, že sám sebe požírá,“ přibližuje Bolek Polívka.

Podle něj je to hra se skrytým humorem a není jednoduchá na pochopení. Odkrývá se totiž postupně. „Je napsaná v roce 2020, takže předtím, než se začaly dít všechny podivné a hrůzostrašné věci. Karel Steigerwald odhalil tyto konotace, když dnešek byl ještě předvčerejškem,“ pokračuje Polívka.

Nechci „podčnívat“, říká Drozda

V jeho divadle se zaměřují na hry současných autorů. „A Karel je, řekl bych, končící současný autor. Napsal ji pro naše divadlo a jednu z postav pro mě. Já bych to pro mě samozřejmě napsal jinak,“ zavtipkoval na adresu scenáristy Polívka.

Druhým do páru filozofujících pobudů je Cyril Drozda, herec z brněnského HaDivadla. „Jsem v podstatě žebrák, který si o sobě myslí, že je filozof. Na scéně mám největší starost, abych vedle Bolka zbytečně ‚nepodčníval‘, aby si moc nikdo nevšímal, že se tam o něco pokouším,“ ušklíbl se Drozda, jehož televizní diváci znají třeba jako faráře ze seriálu Most!.

Ve hře podle režiséra vystupují géniové lži. „To mi přijde jako metafora naší doby, kdy se lež vydává za názor. Ale lež není názor. Jsme otravováni spoustou lhářů od nejvyšších kruhů až po nejrůznější trolly. Právě to je uloženo v podhoubí této hry, ale kromě toho je taky velice lidská,“ popisuje režisér Břetislav Rychlík a podotýká, že chtějí, aby si lidé po zhlédnutí kladli otázky, hra však nemá říct, kde je pravda.

Kromě vojáka a filozofa se na scéně, která má svým řešením metaforicky připomínat prostor vybydleného světa, objeví také Marie, zmítaná nešťastnou láskou.

„Marie je žena mnoha tváří, která v každé scéně vytáhne jiné ženské zbraně. V jedné scéně svádí, ve druhé napadá, v další silně argumentuje, poté ale vše zvrátí a popře,“ vystihla svou postavu herečka Ivana Hloužková.

Té se prý vyplnil sen zahrát si s Boleslavem Polívkou. „Když k nám na Provázek přišel do Amadea hostovat Mirek Donutil, uvědomila jsem si, že bych moc chtěla, aby do nějaké inscenace pozvali i Bolka Polívku. Takže když nepřišel on, přišla jsem já za ním,“ svěřila se Hloužková.

Alternovat se bude s Evou Salzmannovou. „Text je plný paradoxů, lží, nelogičností, ale i pravd. Zároveň je v Karlových hrách důležitý humor a tohle by měla být docela krutá legrace,“ doplňuje Salzmannová.

Světová premiéra se odehraje v Divadle Bolka Polívky v sobotu 23. dubna, druhá premiéra následuje 24. dubna. Pražskou premiéru této tragické komedie o lži uvede Studio DVA ve čtvrtek 5. května.