Potřebujeme restart a pauzu, tvrdí kapela Kern. Vyvrací, že by končila úplně

Na přelomu 80. a 90. let minulého století vyslala brněnská skupina Kern do světa písničky Blízko nás či Exploze snů, které přetrvaly dodnes. Se svým melodickým metalem či hard rockem kdysi dobyla 3. místo v anketě Zlatý slavík a prodeje jejího alba ...od narození atakovaly statisícovou hranici pro udělení Zlaté desky, zároveň si však prošla několika restarty, změnami ve složení kapely a pauzami.

Ta další Kern čeká poté, co 29. prosince odehraje koncert v Dolních Kounicích. Mluví se zároveň o možném definitivním konci hudební legendy.

„Příští rok si dáváme pauzu, kterou nijak neohraničujeme. Chceme udělat restart. Za chodu, kdy se neustále hrálo, se vyskytly technické nebo osobní problémy, spousta z nich se neřešila. Navíc kapela zůstala u věcí, které hrála pořád od roku 2016, kdy vyšlo album Hrnu to k tobě, a nové věci se nedělaly. My bychom to chtěli napravit, a proto, aby na to byl dostatek času, každý aby si mohl uspořádat svůj život a mohli jsme se o něco pokusit, se na nějakou dobu odmlčíme,“ tvrdí Sláva Karásek, zakládající člen a kytarista Kernu.

29.12.2023 se s celým Kernem na vás těším a těšíme v Dolních Kounicích

Zvěst o tom, že Kern končí, prý Karáska namíchla. „Beru to jako soukromou věc. Chystal jsem se, že na konci roku dáme na naše stránky, co plánujeme. Tady ta spekulace mě tak naštvala, že jsem ztratil chuť. Nebereme koncert jako slavnostní ukončení, vzniklo to z vůle pořadatele, který z toho udělal senzaci,“ zlobí se.

Ačkoliv je vystoupení prezentováno jako poslední pro Kern, a to jak na oficiálně vytvořené pozvánce na Facebooku, na informačním webu Dolních Kounic nebo na webu předprodeje vstupenek, tvrdí kytarista: „Poslední je pro rok 2023.“

Hájí se ale i pořadatel koncertu. Oznámení o posledním vystoupení prý vzniklo po dohodě s manažerem kapely. „Koncert měl být v listopadu, ale to Kern z nějakého důvodu nemohl. Potom nám jejich manažer řekl, že jestli ho chceme udělat, tak do konce roku, protože pak končí. V rámci toho vznikla grafika, kterou jsme si schválili, to mám v mailu. Předpokládám, že kdyby to Kernu vadilo, že by se ozval,“ tvrdí Adam Zaoral, jehož agentura se na přípravě koncertu podílí.

„No a mně to tak řekla kapela, že končí, ať neberu koncerty na rok 2024,“ reaguje Petr Klér, manažer Kernu.

K tomu, jak informační šum vznikl, se nakonec nehlásí nikdo.

„Nic o tom, že mají jen jen pauzu, už se k nám nedostalo,“ podivuje se Zaoral. Reklamní „chyták“ nicméně podle jeho názoru napomohl tomu, že na koncert začátkem tohoto týdne zbývalo několik kusů vstupenek. „Jinak by asi koncert nevyprodali,“ odhaduje pořadatel.

Že by se jeho skupina po pauze znovu nesešla si Karásek připouštět nechce. „Všichni by chtěli hrát dál. Rozhodnutí o pauze jsem udělal já, natvrdo, ostatní jsou z toho nešťastní. Ale holt už to tak je, a já si myslím, že je to tak dobře. Nepočítám s tím, že bychom to ukončili, i když stát se může cokoliv,“ říká.