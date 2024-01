Kapela Pestalozzi stále žije, říká její frontman. Plánuje nové koncerty

„Když jsem začala pracovat v této hospodě, netušila jsem, že je pojmenovaná po frontmanovi kapely Pestalozzi. Petr sem chodí a někdy mi přitom vyprávěl zajímavé příběhy z historie skupiny. Napadlo mě tedy na toto téma uspořádat setkání přímo s ním,“ vysvětlila uspořádání akce Terezie Zvadová z loketské Zahradní Hospůdky u Gardnera, kde se ojedinělá sešlost konala.

Petr Gardner (civilním jménem Zahradníček – pozn. red.) pomocí videoklipů a historických materiálů provedl bohatou historií kapely. „Zvlášť začátky byly dost divoké a místy bláznivé. Kapelu jsme založili při studiích na Pedagogické fakultě v Plzni. První článek v novinách o nás vyšel v květnu roku 1989. Pojmenovali jsme se podle pedagoga Johanna Heinricha Pestalozziho,“ připomněl Gardner.

To sako už je hodně malé

Zavzpomínal na bývalé členy kapely a přidal také několik vtipných historek z natáčení alb a videoklipů. „Bohužel, úplně všechna videa k dispozici nemám, ale až budu v důchodu a bude více času, tak celý archiv kapely zkompletuji. Pestalozzi jsou moje srdcovka,“ podotkl frontman populární kapely. Ubíhající čas ukázal rovněž měnící se image kapely i samotného Gardnera.

„To sako už by mi teď bylo opravdu malé a podobný styl účesu bych si dnes rozhodně dovolit nemohl,“ glosoval s úsměvem při jednom z klipů svůj tehdejší vzhled frontman Pestalozzi. Kapela zažila během své historie období horečné aktivity, ale i roky hubenější. „V největším laufu jsme asi byli v devadesátých letech a později kolem vydání desky Český Idiot,“ řekl muzikant.

Kde se mění v Zahradníčka?

„V dobách, kdy jsme nebyli tolik aktivní, jsem vydal několik sólových alb,“ vysvětlil Gardner.

Prozradil i plány do budoucna. „Určitě bychom chtěli oslavit s fanoušky výročí třicet pět let od založení kapely. Na jaře plánujeme soustředění, abychom vybrali písničky a aranže. Pokud vše půjde podle plánu, tak opět vyrazíme na koncerty. Už se na to těším,“ nastínil Gardner.

Do budoucna se nebrání novým nahrávkám. Od poslední desky Nekonečná jízda pár let uběhlo. „Chtěl bych spíše natáčet jednotlivé písničky. Vybrat vždy to nejlepší z nápadů a poslat to do světa například formou videoklipu. Záleží i na tom, kolik bude času,“ dodal Gardner, který nyní působí jako místostarosta Lokte. Tam odkládá uměleckou přezdívku Gardner a mění se v Zahradníčka.