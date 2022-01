Nejužší hotel střední Evropy je oslavou funkcionalismu. Brzy znovu otevře

Na červené, žluté i modré stěny dopadá skrz luxfery příjemné světlo. V zrcadlech na stěnách se odráží pohyb uvnitř místností a z hotelové terasy ve výšce skoro 40 metrů je výhled na Špilberk a centrum Brna, který až vyrazí dech. Funkcionalistický hotel Avion na České ulici, se šířkou osm metrů nejužší hotel ve střední Evropě, je právě před dokončením velké rekonstrukce a už brzy se otevře veřejnosti.

„Zbývá doladit jen několik detailů a jsme připraveni. Rádi bychom otevřeli začátkem března, až se zlepší epidemická situace a přežene se omikron,“ hlásí majitel hotelu Stanislav Berousek.

Desetipatrový dům nabídne 37 pokojů, z toho jsou tři trojlůžkové, jinak dvoulůžkové. Avion však nebude otevřen jen pro hotelové hosty. V přízemí je kavárna, ve které budou zároveň končit prohlídky muzea. To na fotografiích i v krátkém filmu připomene historii Avionu i architekta Bohuslava Fuchse.

„Návštěvníci muzea se při prohlídce dostanou až do čtvrtého patra, nahlédnou i do jednoho z pokojů, pak se zadním schodištěm, které sloužilo pro personál, vydají do sklepa. Prohlídka pro přibližně dvacet lidí skončí v kavárně, kde se budou prodávat i suvenýry,“ popisuje Berousek, který je ze známého cirkusového rodu. Plánuje tady pořádat i koncerty nebo konference.

Pod bílou malbou se schovávaly barvy

Když se v roce 2016 pustil do oprav, všichni mu tvrdili, že stěny musí být bílé. Pak mu ale architekt Vladimír Ambroz řekl, že je to nesmysl, a nechal udělat průzkum. „Seškrabaly se vrstvy malby a objevila se červená, žlutá i zelená – tu jsme tedy nepoužili a máme místo ní na stěnách modrou,“ vysvětluje Berousek, že barvy byly schované pod bílým nátěrem. O historii hotelu, ale i o funkcionalismu by dokázal vyprávět hodiny. „Předtím, než jsem koupil Avion, jsem o tom vůbec nic nevěděl,“ směje se.

Chátrající hotel koupil v roce 2005, pak schytával kritiku za to, že ho nechal roky dál chátrat. S opravou začal v roce 2016. „Když jsem šel kolem Avionu předtím, než jsem ho koupil, otáčel jsem hlavu na druhou stranu, jak mi byl protivný. Pak byl na prodej a nějak jsem se v něm úplně viděl, tak jsem ho koupil. Zkrátka mě to vtáhlo,“ vzpomíná.

O dotace žádal neúspěšně, opravu tak platil ze svého a dům už spolkl přes 100 milionů korun. „V podmínkách dotace třeba bylo, abych ho dal do původní podoby. Hotel bych z něj mohl udělat až po pěti letech. Do toho jsem nešel,“ vysvětluje.

Při rekonstrukci se snažili zachovat vše původní, co šlo. „Spousta věcí se renovovala. Například ocelové rámy pro světla na stropu kavárny jsou 90 let staré a zrenovované, původní jsou i dveře. Co šlo, to zůstalo. Dělaly se nové luxferové průsvity. V celém hotelu jsou zrenovované původní xylolitové podlahy, pro radu jsme jeli do Berlína,“ popisuje Petr Strouhal, konzultant, který Berouskovi pomáhá s rekonstrukcí a otevřením.

Zpět k myšlenkám slavného architekta

V kavárně i v pokojích jsou na stěnách zrcadla, čímž Fuchs ve 20. letech minulého století prostor opticky zvětšil. „Za to musím pochválit paní Evu Jiřičnou, která projekt na rekonstrukci navrhla. Také ‚rozhýbala‘ pokoje a místo příček odděluje koupelnu od pokoje skleněná stěna, takže se prostor opticky zvětšil,“ pochválil její návrh Berousek.

V ostatních ohledech ale z návrhu Jiřičné nevycházeli a vrátili se přímo k Fuchsovi, a to dokonce i k tomu, co on sám jen plánoval, ale nerealizoval. „Paní Jiřičná chtěla prakticky celý vnitřek předělat – nadbetonovat podlahy a schody a příčky vybourat a dát sádrokartonové. To se nám nelíbilo. To už by nebyl Avion Bohuslava Fuchse, ale Evy Jiřičné. Takže jsme se vrátili k Fuchsovi,“ vysvětluje Berousek.

Ve Fuchsových projektech třeba našli, že pro hotel plánoval elipsovitá okna. „Nikdy tady nebyla, zůstala jen na papíře. Když jsme se ale rozhodli udělat opravu podle Fuchse, dali jsme je sem,“ říká Strouhal.

Hotel Avion Klíčové dílo funkcionalismu v Brně navrhl ve 20. letech minulého století architekt Bohuslav Fuchs na velmi úzké parcele (8 x 34 metrů).

Dokončen byl roku 1928 a sloužil jako hotel s kavárnou. Od 80. let se jeho stav zhoršoval.

Stanislav Berousek koupil Avion v roce 2005. S opravou začal v roce 2016. Otevření je naplánované na začátek března. Kromě hotelu v sobě budova ukrývá také muzeum, kavárnu, restauraci a terasu s výhledem na Špilberk, která bude přístupná pro hotelové hosty.

Podle památkářů oprava postupuje podle domluvy. „Avion je prubířským kamenem i pro památkovou péči. Jelikož v něm bude nadále hotel, musí mít budova jiné parametry, než tomu bylo původně. Upravovalo se to především u sociálních zařízení, protože nemůže být jedna toaleta a koupelna na konci chodby pro několik pokojů,“ vysvětluje šéf brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Ten podporuje i myšlenku, že se do Avionu, který představuje unikátní a populární stavbu, bude moct podívat široká veřejnost.

S otevřením hotelu souvisí i nábor asi dvacítky nových zaměstnanců. Majitel říká, že některé včetně šéfkuchaře už měl dojednané, ale protože oprava trvá dlouho, sehnali si práci jinde. Takže hledá dál.

Berousek tuší, že Avion přiláká především fanoušky architektury. Podle mluvčí Turistického informačního centra Brno Adély Novákové stavba přesně zapadne na mapu zajímavých architektonických míst ve městě, která lidi lákají. „Jednou z destinačních komunikačních priorit města je moderní architektura, ve které to žije. Rádi Avion zapojíme i do našich komentovaných autentických prohlídek nebo do spolupráce v rámci turistické karty BRNOPAS,“ uvedla Nováková.

Dodala, že svojí slávou a jedinečností Avion určitě turistický potenciál má, především u turistů se zájmem o moderní architekturu.