Do Brna se vrátil trolejbus z 80. let, do loňska vozil lidi na Ukrajině

Vůz č. 3136 zařadil Dopravní podnik města Brna (DPMB) do své flotily v roce 1980. Patřil mezi celkem 121 trolejbusů typu 9Tr, které do Brna od konce padesátých let dodal závod Škoda Ostrov. Trolejbusy v červeno-krémovém provedení vozily cestující po městě až do roku 1996.

Jak postupně stárly, dopravní podnik je stahoval z provozu a některé nabídl k odprodeji. Tak se zmíněný vůz ocitl v západoukrajinském Rovně, kde fungoval až do loňského roku. Následně měl zamířit do šrotu, DPMB jej však koupil zpět.

„Takové věci se nedějí každý den a já jsem pyšný, že se nám podařilo trolejbus 9Tr vrátit zpět do Brna, kde začínal. Moji předchůdci jej kdysi vítali jako nové vozidlo a nyní jej vítáme jako historický unikát, který rozšíří naši sbírku retrovozů,“ prohlásil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Než se historický kus, kterému se vrátí jeho původní barvy, znovu vydá na občasné slavnostní cesty Brnem, musí projít kompletní rekonstrukcí.

„Předpokládáme, že bude nutná generální oprava, při které na vozidle vyměníme téměř všechny komponenty tak, aby splňoval všechny bezpečnostní normy. Tyto opravy budou trvat minimálně rok. Náklady budeme schopni odhadnout až po důkladné technické prohlídce vozu,“ sdělil Havránek.

Brněnský dopravní podnik letos slaví 150 let a zároveň si připomíná 70 roků od chvíle, kdy 30. července 1949 vyjel první brněnský trolejbus na trasu od hlavního vlakového nádraží do Slatiny.